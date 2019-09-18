蕭萬長談浙台企業：高度契合和互補

兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長出席開幕式並致辭。（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）2019浙江·台灣合作周開幕式17日上午在浙江省人民大會堂舉行。兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長出席開幕式並致辭。蕭萬長表示，浙江產業的趨勢和未來願景同台灣產業結構和未來發展方向有著高度的契合和互補，這為雙方企業未來深度融合、協同發展提供了極為廣闊的合作發展平台。雙方企業應該以“創新”和“數位”兩個核心理念為引領，聚焦發展互聯網、人工智能、健康醫療、文旅休閑等新興產業和生活服務業的對接模式；在分享和發展新的合作機遇之外，還應將合作的效益成果推廣到島內各地。



蕭萬長表示，浙台合作周是浙江與台灣經濟文化各項交流合作的重要平台，在雙方的共同努力下，合作周的活動內容越來越豐富、規模越來越大。



他表示，浙江省連續多年都處於大陸經濟的第四位，經濟地位十分重要。浙江也是大陸和台灣交流最頻繁、合作最緊密、成果最豐碩的身份之一，很多知名的台資企業都已經在浙江落戶扎根，並取得了良好的經營成果。浙江根據“31條惠台措施”出台了浙江對台“76條”的實施意見，並切實推動減稅降費政策、全面對台灣開放、率先同台胞分享數字經濟、進一步加強台企的融資，這些措施將可望為台商打造一個更加優良的投資環境。



蕭萬長具體談到，在貿易方面，近年來浙江對台灣的出口經常保持在一百億美金以上，從台灣進口也達10億美金以上，雙方的貿易關係十分活絡。此外，浙台兩地的人員交流也日益頻繁。浙江以民營企業、中小企業為主，有著蓬勃發展的外向型經貿環境，這些都跟台灣企業的特質相當相似，因此雙方企業間展開交流合作完全具備心靈契合的厚實基礎，自然會得出水到渠成的美好成果。



蕭萬長指出，目前，浙江經濟已經進入了創新驅動和數位經濟的新時代，其悠久的經商傳統，優越的創新精神，以及在電子、互聯網、人工智能等方面的持續推陳出新，不斷引領著大陸產業發展，甚至帶動了全球新興產業的發展潮流，也深刻改變了各地民眾的消費行為，值得贊佩和關注。



蕭萬長說，浙江產業特別擅長文創設計、影視傳播、休閑旅遊、時尚產業等現代精致生活服務業，同時也致力於推動電子信息、智能製造、環保節能、健康醫療等產業，這些產業的趨勢和未來願景同台灣產業結構和未來發展方向有著高度的契合和互補，這為雙方企業未來深度融合、協同發展提供了極為廣闊的合作發展平台。雙方企業應該以“創新”和“數位”兩個核心理念為引領，聚焦發展互聯網、人工智能、健康醫療、文旅休閑等新興產業和生活服務業的對接模式；在分享和發展新的合作機遇之外，還應將合作的效益成果推廣到島內各地。



最後，蕭萬長期待台商未來更多地借助浙江提供的強力政策資源、基礎設施等加速產業轉型升級的步伐，創新產業的發展空間，開創企業在大陸的繁榮。



（後方支援記者：海涵）

