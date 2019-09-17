吳敦義：現在是整合所有力量扳倒蔡的時刻

吳敦義表示，現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。（照片：吳敦義臉書） 中評社台北9月17日電／鴻海創辦人郭台銘16日晚間發表重大聲明，宣布不會登記獨立參選。中國國民黨主席吳敦義今天在臉書發文表示，作為黨主席，他無時無刻都擔憂著國家與人民的未來。無論用盡多少力氣，不管需要多少管道，甚至耗費多少資源，只要為中國國民黨好、為人民好、為國家好，他都在所不辭。



吳敦義說，為了台灣人民的福祉，為了“中華民國”的將來，他將繼續盡一切可能，團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象。現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。



以下為吳敦義臉書全文：



【相信、深信、確信】



作為黨主席，我無時無刻都擔憂著國家與人民的未來。



無論用盡多少力氣，不管需要多少管道，甚至耗費多少資源，



只要為中國國民黨好、為人民好、為國家好，我都在所不辭。



我相信，為了國民黨能夠重返執政，



我們要表現得更好更強，才能不負大家的期望。



我深信，為了台灣人民的安和樂利，



用選票下架民進黨，是我們最基本的共識。



我確信，為了“中華民國”的光明未來，



團結所有愛國愛民的力量，是不可或缺的努力。



“革新團結，重返執政”，是我們當前最重要的政治任務。



為了台灣人民的福祉，為了“中華民國”的將來，



我將繼續盡一切可能，



團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象。



現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。