李政宏：浙江是台商青睞的投資寶地

全國台企聯會長李政宏（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）全國台企聯會長李政宏17日上午出席2019浙江·台灣合作周時表示，經濟繁榮、創新開放的浙江一直是大陸民營企業的搖籃，亦是台商青睞的投資寶地。



李政宏表示，浙江·台灣合作周是浙江省對台經貿合作最高層次、最具影響力的活動，為浙台兩地經貿交流合作搭建了平台，為浙台經濟創新、融合發展開辟了新思路。今年的合作周吸引了眾多的兩岸企業家和各界朋友來浙參訪交流、商洽合作、共謀發展，必將推動浙台交流合作取得新的成果。



他指出，浙江是大陸改革開放先行地，是大陸發展速度最快的地區之一。經濟繁榮、創新開放的浙江一直是大陸民營企業的搖籃，亦是台商青睞的投資寶地。浙江省委省政府和各級政府高度重視台商，致力於優化台商投資環境、推進企業投資項目“最多跑一次”改革。為落實惠台“31條”，浙江省去年出台了76條實施意見，為台商、台胞在浙江投資興業、創業就業、學習生活提供了更為優越的政策環境，鼓勵台商參與高端裝備製造、信息產業等領域的合作，參與中國（浙江）自由貿易試驗區、特色小鎮和浙江省大灣區、大花園、大通道、大都市區等大平台建設，同等享受相關產業、科技、稅收、品牌建設等方面的政策，為台資企業在浙發展提供了良好的機遇和寬廣的舞台。我們廣大台資企業應該積極作為，進一步發揮優勢，抓住機遇，謀求新發展。



李政宏介紹說，全國台企聯作為全國性的台商組織，重點工作之一就是為台資企業在大陸發展尋找機遇、搭建平台，促進兩岸經濟交流合作。我們將以本次浙台合作周為契機，協助更多的台商台企分享浙江發展機遇，推動浙台經濟高質量發展，兩岸互利共贏。



（後方支援記者：海涵）

