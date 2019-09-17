俄媒：沙特石油設施遭襲長遠會導致油價下跌

中評社香港9月17日電／衛星新聞據俄羅斯《生意人報》報道，沙特石油設施遭無人機襲擊短期內導致油價上漲，但未來油價將下跌，甚至跌到低於襲擊事件以前的水平。



報道稱："襲擊發生後，三倍於歐佩克+協議減產量的原油頃刻間從市場上消失。自然，價格上漲了，而現在每一個石油生產商都將力求填補這一市場缺口。"



消息說："如果俄羅斯、伊拉克或者阿聯酋受到歐佩克+的限制，而伊朗和委內瑞拉又受到美國的制裁，那麼美國頁岩油氣企業只受到價格水平的限制，在這個價格之下，他們保持可接受的盈利能力。在每桶約70美元的情況下，美國的石油開採量可能會開始上升。"



幾周或幾個月後，沙特修復這些設施，並希望奪回自己的市場份額。



《生意人報》指出："恢復到每天570萬桶，即使是逐步恢復，也會導致價格下降，甚至可能低於襲擊前的水平，因為多出來的頁岩油在市場上還將存在一段時間。"



沙特是最大的石油出口國和世界三大石油生產國之一。沙特在其石油設施9月14日遭到襲擊後表示，該國產能縮減二分之一以上，每晝夜減產570萬桶，而此前日產量約為980萬桶。



與以沙特為首的阿拉伯聯軍交戰的也門胡塞武裝稱，此次襲擊是他們使用無人機發起的。美國國務卿蓬佩奧表示，沒有任何證據表明這次襲擊來自也門，並指責伊朗直接參與了此次襲擊。而伊朗外交部稱蓬佩奧的指控為"謊言"。