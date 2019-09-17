沙國挨炸　伊朗具精準打擊能力恐已成真

中評社香港9月17日電／沙特阿拉伯石油設施14日遭攻擊，凸顯分析家指伊朗武器在區域內急速演變成重大威脅的說法，憂心以後可能轉為對關鍵基礎設施進行精準打擊。



美國官員相信週末對沙國石油設施的攻擊，動用到巡弋飛彈與無人機，且是從伊朗境內所發射；但葉門“青年運動”（Houthi）叛軍聲稱沙國遇襲是他們所為。



“華盛頓郵報”報道，美國官員與武器專家指出，伊朗維持先進飛彈與無人機計劃為國防戰略一環，並已將部分這類武器與技術移轉給中東的盟友，包括葉門的“青年運動”叛軍。分析家表示，伊朗的無人機與飛彈使其能嚇阻敵手，也能讓區域內的代理人當打手。



● 精進無人機巡弋飛彈 伊朗不對稱優勢



中央社援引報道，捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深專家塔勒布魯說：“無人機、飛彈與火箭都是伊朗不對稱安全戰略一大特色，且生產相對低廉。”



據布魯金斯研究所的資料，伊朗已成“飛彈、飛彈生產能力和飛彈技術的重要輸出國”，包括專家稱可能已用於週末攻擊沙國的長程攻陸巡弋飛彈。



這場本質已屬精準打擊的事件，鎖定敏感石油設施並癱瘓沙國國營石油公司一半產量，已迥異於青年運動叛軍過去所稱的犯行，以及伊朗部隊或其在敘利亞的代理人所發動的攻擊。