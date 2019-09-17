8組完成2020連署登記　須拚28萬連署

呂秀蓮獲喜樂島推薦角逐2020大選。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月17日電（記者 洪德諭）2020大選獨立參選人連署登記17日截止，根據“中選會”統計，從13日到17日共50人前來領表，8組申請登記，包括呂秀蓮、新黨青年團長楊世光等。登記成為被連署人只要交新台幣100萬元保證金，但必須要取得28萬384份連署書，繳交新台幣1500萬保證金，才能正式成為2020大選候選人。



根據法規，有意角逐2020大選者有兩種方式，第一由2016年“總統”或“立委”選舉達有效票數5％以上包括國民黨、民進黨、親民黨與時代力量政黨推薦；第二非上述政黨或獨立參選者，需在17日完成登記成為被連署人並繳交新台幣100萬保證金。



“中選會”表示，從13日到17日共50人前來領表，8組申請登記，第一組為黃多玉丶張幼薇，第二組為藍信祺丶胡宗偉，第三組為曾坤炳丶黃源誠，第四組為黃榮章、柯振榮，第五組為楊世光丶陳麗玲，第六組為呂秀蓮、彭百顯，第七組為王堯立、江丁威，第八組為梅峯丶張建富。



各組登記者，除了呂秀蓮與楊世光外，較受矚目的黃多玉自稱是史上第一個出家人登記參與大選，提出的競選理念則是希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟；藍信祺則是前10大槍擊要犯，17歲時曾犯下“虎山雙屍命案”遭判刑19年，曾在2011、2015以“世界台灣皇帝”身分，兩度宣布參選；曾坤炳則為民進黨前議員，並擔任民進黨台中市黨部主委；黃榮章則是中國紅色統一黨主席



在完成登記成為被連署人後，被連署人還得面臨兩大考驗，第一就是在“中選會”公告成為被連署人後，得在45天內也就是11月2日完成28萬384份連署，份數則是根據2016年“立委”選舉人數1．5％去做計算，若連署未達規定份數的一半，也就是不足14萬192人將會被沒收新台幣100萬保證金。



通過連署後，要正式登記成為2020大選候選人，還得繳交新台幣1500萬保證金，得票數若未達選舉人總數的5％會被沒收。

