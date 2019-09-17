郭柯聯盟破滅　柯P振作拉抬民眾黨

柯文哲表示，民眾黨進入“國會”成為關鍵少數，具有三大好處。（中評社 柯文哲攝） 中評社台北9月17日電／鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不參與連署競選2020大位。台灣民眾黨主席、台北市長柯文今日在臉書發出聲明表示，他從頭到尾對參與2020大選的意願不高，當藍綠初選結果出爐時，讓人非常的焦慮，整個台灣又開始陷入統獨的泥淖。柯文哲闡述民眾黨進入“國會”可成為一個關鍵少數，具有三個好處。



柯文哲說，郭台銘是跨國大企業的老闆，應是危機型的處理人物，郭台銘參選有助於台灣跳脫藍綠泥淖，郭決定不選，他也只能表達尊重和理解。



柯文哲聲明全文如下：



2013年，我在蘋果日報有一篇投書，“我的存在，見證台灣的荒謬”，6年後的今天，面對台灣今天的政壇，依舊如此。



其實2020“總統”大選，我從頭到尾都沒有說過我要去選，可是藍綠雙方一直把柯文哲當成假想敵，甚至把他放在“總統”初選的民調，來做對比式民調，那今天如果柯文哲說他不選了，請問兩黨的初選是不是要重辦？



我的主觀認為，剛選完市長就馬上就投入“總統”大選，這不是一個正常國家應該有的現象。我也認為，這會影響整個市政的進行。



事實上，我在一開始很不想去選，很大的原因，是因為到了今年年底，我們同時有一萬戶的公宅（社宅）在開工，環南市場要完工進駐，大龍市場要完工進駐，第一果菜市場跟魚市場要開工，這些工程加一加就超過兩百多億元，有很多理由，讓市政跟“總統”大選沒有辦法同時去兼顧。



我個人也認為，要相信自己的口號，“改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始”，如果我們在台北可以把它做好，政治文化可以改變，也可以把台北當槓桿，來影響整個台灣。



事實上，在過去這段時間，我相信我們在台北的所作所為，不管在財政紀律，從雙語教育，到智慧教學，都一步一步去改變整個台灣。



我從一個素人來當台北市長，我非常清楚，其實當台北市長的前兩年非常非常的辛苦，因為都搞不清楚狀況，一直到第三年第四年才比較順利，其實我現在如果選上了“總統”，我相信整個故事又要重演一遍，前兩年會非常辛苦，對整個狀況沒辦法掌握那麼好。



所以，事實上從頭到尾，本人對參選2020“總統”大選的意願本來就不高。



只是，當時藍綠初選結果出爐的時候，讓我們非常的焦慮，我相信這不僅是我，而是全台灣知識份子都有類似的焦慮：“難道我們真的要在草包跟菜包當中做個選擇嗎？”這種藍綠對決，或是訴諸意識形態的對決，就會造成到現在為止，藍綠雙方的“總統”候選人很少在談政見，每天晚上政論節目在談的，也只是如何去贏得這場選舉，從來就沒有一個候選人告訴我們，如果他當選的話，台灣會變成什麼樣子。



當整個台灣又開始陷入統獨的泥淖，我個人認為，台灣在現階段要解決的，還是“國家治理”，效率、務實、注重數字，講究KPI，這種政治文化才是我們這個時代要建立的。