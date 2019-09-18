郭金龍：浙對台吸引力大　融合發展成共識　

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍17日上午出席2019浙江·台灣合作周開幕式並致辭。他表示，浙江一直都是台商台企的聚集地，共同的人文特質和開放精神吸引著不少的台灣企業家在改革開放之處就來到浙江發展。“親望親好”、“融合發展”也逐漸成為浙江社會的廣泛共識。



郭金龍表示，改革開放40年來，浙江發生了翻天覆地的變化。浙江的經濟總量位居大陸第四，是經濟增長最快、產業格局最鮮明、地方特色最濃鬱的省份之一。作為大陸首個國家信息經濟示範區，浙江經濟基礎雄厚，輻射帶動能力日益增長。



他指出，浙江一直都是台商台企的聚集地，共同的人文特質和開放精神吸引著不少的台灣企業家在改革開放之處就來到浙江發展。“親望親好”、“融合發展”也逐漸成為浙江社會的廣泛共識。



郭金龍說，今年年初習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話指出，“我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。和平統一之後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。”這為我們指明了方向，提供了根本遵循。本屆浙台合作周以“共享機遇、融合發展”為主題，契合兩岸關係和平發展大勢、符合兩岸企業家的共同期盼：



一是，當今世界正面臨百年未有之大變局，科學技術日益成為經濟社會發展的重要推動力。科技創新和產業發展相互結合，帶來了必須抓住和用好的難得機遇，同時也帶來了風險和挑戰。大陸擁有全球最完整的產業體系，台灣則擁有高技術產業，兩岸圍繞戰略新興產業需求、協同創新、提高自主研發能力一定可以解決問題、突破瓶頸，在激烈的國際競爭中尋得創新發展。



二是，打造共同市場，實現融合發展。兩岸同胞是一家人，實現中華民族復興，台灣同胞定然不能缺席。，兩岸各界要保持溝通交流，凝結智慧和力量，積極為兩岸合作交流獻計獻策，推進兩岸經濟合作，打造兩岸共同市場。



三是，緊抓“一帶一路”，使“一帶一路”建設為加強兩岸交流合作提供新的機遇和平台。“一帶一路”這一重大倡議已經由願景轉變為現實。既有利於促進經濟轉型，也有利於促進兩岸經濟的深度融合。台灣和大陸血脈相連，應該是“一帶一路”建設的積極推動者，希望兩岸企業家攜手共建“一帶一路”，實現互利雙贏，為實現中華民族偉大復興共同奮鬥。



（後方支援記者：海涵）

