王志剛談浙台經貿合作：兩大優勢促成

兩岸企業家峰會現代服務業及文創產業合作推進小組台灣方召集人王志剛（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）兩岸企業家峰會現代服務業及文創產業合作推進小組台灣方召集人王志剛17日上午在2019浙江·台灣合作周主論壇——兩岸產業融合發展論壇主旨演講上發表演講。王志剛表示，改革開放以來，台商對大陸經濟的發展貢獻頗多。尤其是浙台之間經貿關係十分密切，而這種密切的合作則是由浙江和台灣兩方各自具有的優勢促成的。



王志剛說，去年（2018年）4月10號，習近平總書記同蕭萬長理事長見面時指出，在過去三四十年中，大陸的經濟發展，台胞和台企的貢獻應該記在功勞簿上。



他通過近年來兩岸經貿的相關數據對此論述加以說明。從投資方面來看，據統計，當前在大陸2萬億美金的外資中，台資占比11.5%。在改革開放的初期，台商為大陸帶來了資金、生產技術、管理技術，國際貿易，台商對大陸經濟發展貢獻頗多。從貿易方面看，2018年，全球對美輸出的廠商，前七名都是台資和第九名都是台資；2018年，全球第五大貿易商也是台資。王志剛認為，從以上種種數據來看，台商的確應該記在大陸經濟發展的功勞簿上。



談到浙台經濟關係，王志剛說，2018年，浙台貿易總額為人民幣571億人民幣；台商到浙江投資274億人民幣，浙台之間經貿關係十分密切。他並分析了浙台之間的經貿合作的兩方面優勢——



其一，浙江方面的優勢。王志剛指出，浙江最大的優勢是人民富裕。從總體GDP來講，浙江並不是大陸各省區的第一名，但是，根據國家統計局數據，浙江省城市人均可支配收入連續18年居全國各省區首位、農村人均可支配收入連續34年居全國各省區首位。浙江人是非常富有的，購買力很強、品味很高，這很適合台資企業來浙江發展。浙江的第二個優勢是投資環境非常好。浙江省市政府對台資企業都非常友善。浙江省市政府的政策一慣性很高，不會朝令夕改，這讓台商在浙江投資很安心。浙江的第三個優勢是人力資源很充沛，並且人力資源品質很高。浙江大學是全世界頂尖的大學，培養各方面的人才，台資企業在浙江不怕找不到好用的人才。浙江的第四個優勢是，浙江的互聯網、人工智能、區塊鏈等產業在全球遙遙領先。浙江在電子商務方面占全世界的50%，並由此帶來了金融科技的領先。浙江的第五個優勢是浙江大灣區的建設。2017年6月，浙江省委書記車俊提出了建設浙江大灣區，國務院副總理韓正也表示支持浙江大灣區建設，此後浙江發改委正式公布了浙江大灣區計劃，投資1萬億，重點發展科技領域，這也是台灣企業投資的專長。“非常期待台企能在大灣區裡得到好的發展。”



其二，台灣方面的優勢。王志剛說，儘管近幾年來，受到非經濟因素的影響，台灣的經濟發展不盡人意。但不可否認，台灣至今還有一些在全世界都很領先的優勢：其一是電子產業；其二是醫療服務業；其三是農業農村建設，台灣的農村建設、農業技術、農民組織、農民金融等在全世界都受人稱讚；其四是中小企業，台灣中小企業全世界領先，具有韌性、彈性和活力，能根據經濟狀況隨時改變自己的經營狀態和形態。



最後，王志剛就兩岸的合作表達了看法。他認為，兩岸之間可以在科技、農業、中小企業和文化等方面進行合作。尤其是文化合作，台灣的文化和大陸文化都是以中華文化為基礎的。不過，因歷史原因，台灣的文化多元性、創新性很強，這也是兩岸文化合作的創新點所在。



（後方支援記者：海涵）









