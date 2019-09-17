芬蘭經濟今明兩年或顯著放緩

中評社香港9月17日電／芬蘭經濟研究所ETLA16日發佈的經濟預測報告表明，今明兩年芬蘭經濟將顯著放緩，同時財政平衡正在減弱。



ETLA在3月份經濟預測的基礎上，將今年芬蘭的經濟增長從1.4%下調至1.1%，將明年增長從1.2%下調至0.9%。該研究所將芬蘭經濟增長顯著放緩的原因歸結為全球經濟和歐元區經濟低迷。



新華社報道，預測顯示，今明兩年影響芬蘭經濟增長的最大風險是貿易摩擦以及美國和英國的不確定性。報告指出，國際貿易摩擦存在繼續升級的風險；美國政策的不可預測性或造成世界形勢隨時變化；英國一旦“無協議脫歐”也將對芬蘭經濟構成重要影響。



ETLA預測認為，芬蘭明年的經濟增長將高度依賴內需。芬蘭的財政平衡正在減弱。今年芬蘭政府赤字佔GDP的比重為0.9%，未來兩年內赤字預計將上升至GDP的1.4%。



據ETLA預測，芬蘭經濟陷入技術性衰退的可能性激增，今年的可能性為18%，到明年年底這一可能性將上升至48%。經濟學家通常將連續兩個季度經濟萎縮視作“技術性衰退”。



芬蘭2018年GDP為2320億歐元，人均GDP為4.2萬歐元。芬蘭經濟對外依存度較高，2018年出口總額636.8億歐元，進口總額665.8億歐元。芬蘭年產值超50億歐元的企業有10多家，包括諾基亞、耐思特石油、芬歐匯川、通力電梯等。