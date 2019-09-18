李政宏：台商應抓住機遇　融入長三角一體化

全國台企聯會長李政宏（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）17日下午，全國台企聯會長李政宏在“共享長三角一體化發展機遇”研討會上致辭時指出，廣大台商要抓住機遇，融入長三角一體化建設，加快轉型，實現企業的創新發展和高質量發展。作為2019浙江·台灣合作周的重要專題活動之一，“共享長三角一體化發展機遇”研討會的舉辦將為進一步加強浙台合作、台商共享長三角一體化發展機遇搭建平台。



李政宏表示，長三角地區是大陸經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強、也是台商投資最集聚的區域之一。人口占大陸1／6、經濟總量占大陸近1／4，國際貿易總額占到大陸30%以上，人均GDP超過1.2萬美元，相當於發達經濟體的水平，是國際公認世界級城市群之一，區域發展動力十足。長三角一體化上升為國家戰略後，必將進一步推動區域內三省一市的聯動，發揮示範引領作用，形成高質量發展的區域集群，成為全國經濟發展強勁活躍的增長極。



他指出，在這項國家級戰略規劃中，位於長江三角洲東南側、地處長三角城市群樞紐區域的嘉善縣，作為浙江省推動長三角一體化建設的先行區和示範區，將發揮長三角一體化橋頭堡的作用，面臨更大的機遇，更廣闊的空間。嘉善是浙江省台資聚集地，長期以來，嘉善縣委、縣政府重視台資企業發展，為台資企業營造了良好的投資環境。當前，嘉善正深入推進“互聯網＋智能製造”工作，積極推動工業經濟轉型升級，號召台資企業通過應用自動化、數字化、智能化先進技術裝備進行改造，著力打造長三角台商智能製造中心。嘉善工業經濟發展動力再度被激發，將釋放出新的機遇和新的商機。我們廣大台商要抓住機遇，融入長三角一體化建設，加快轉型，實現企業的創新發展和高質量發展。



李政宏說，今年5月，全國政協汪洋主席會見我會第五屆全體會員，鼓勵我們抓住機遇，積極參與兩岸各領域交流合作，做兩岸經濟社會融合發展的參與者、推動者和引領者。全國台企聯將加強與浙江省、與嘉善縣的聯繫與合作，引導廣大台商積極融入長三角一體化建設，助力嘉善打造長三角台商智能製造中心，助力台資企業發展。



（後方支援記者：海涵）

