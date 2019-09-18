馬軍勝答中評：兩岸通郵十年函件數近1億封

馬軍勝回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月18日電（記者 張爽）國家郵政局局長馬軍勝昨天在國新辦舉行的發布會上回答中評社記者提問時表示，兩岸通郵十年來，業務量也非常可觀，兩岸直接通郵光函件就達4927噸，折合函件數近1億封。兩岸郵政包裹和快遞總量大概有15000多噸，折合包裹數近500萬件。實踐證明，兩岸全面直接雙向通郵是促進兩岸關係的和平發展、造福兩岸同胞的正確道路。



馬軍勝對中評社說，兩岸是2008年12月15日實現全面“三通”的，兩岸直接通郵是“三通”的內容之一，現在已經十周年了。這十年來，兩岸通郵的效果還是非常明顯的。“通郵以後，兩岸郵件的封發局已經增加到15個，兩岸郵政合作業務種類不斷豐富，服務質量不斷提升，雙方郵件總包都是通過航空跟海運直運到對方的郵件處理中心，寄遞快的話兩天就到了，慢的話三、四天就到了。”



馬軍勝說，我們結合兩岸商貿流通和人員往來特點，開通了福州－台北往返專門郵貨快遞航線，開辦了福建沿海到台灣的海運郵件快件。“我們還開了很多新的業務產品，如兩岸郵政速遞（快捷）·商旅包、電子匯款、郵政E小包、台灣名品館電商平台等新業務、新平台，為兩岸同胞商務交流、觀光旅遊確實提供了便利。”



馬軍勝對中評社表示，兩岸通郵十年來，業務量也非常可觀，兩岸直接通郵光函件就達4927噸，折合函件數近1億封。兩岸郵政包裹和快遞總量大概有15000多噸，折合包裹數近500萬件，大大推動了兩岸民眾情感的交互，促進了兩岸經貿交流，同時增進了兩岸民眾的福祉。



馬軍勝說，除了兩岸郵政之間直接通郵之外，近幾年來兩岸的快遞企業跟電商交互也非常密切，特別是最近兩年，兩岸間每天的快遞數超過了七萬件，這個數字是非常喜人的。



馬軍勝對中評社說，實踐證明，兩岸全面直接雙向通郵是促進兩岸關係的和平發展、造福兩岸同胞的正確道路。這十年來，兩岸郵政的合作成果日益擴大，得到兩岸同胞的廣泛支持和認可，也展示了兩岸郵政人奮進協作的精神，體現了兩岸同胞的民心所向。



