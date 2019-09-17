王金平：將拜會藍縣市長提供建設規劃建議

王金平接受媒體訪問，左為台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月17日電（記者 林谷隆）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平17日下午拜會台中市長盧秀燕，會前受訪表示，他在很早前就將國政白皮書做好，當中有地方政府的建設規劃，他今天將台中的部分提出，向盧市長簡報，希望給她參考。王還透露已經與彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等縣市簡報過，接下來也約好新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙。



鴻海集團創辦人郭台銘、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲接連表態不參與2020連署競選，王金平在這時間點卻跑到台中見盧秀燕，格外引發外界關注。



王金平在下午3點25分來到台中市政府九樓的市長貴賓室，由台中市副市長楊瓊櫻陪同，盧秀燕則是同時間在主持台中市工商策進會的會議，大約3點45分才來到貴賓室。



兩人會面前，王金平接受媒體聯訪。對於為何會來拜會盧，他表示，台中可以做更大的進步，我們提供有七項規劃建議，包括未來建設時需要的基金，如何尋求取用，我們都已經幫忙規劃好，只是跟盧市長約定今天這個時間，來向盧市長簡報，給她做參考。



王金平提到，他在很早以前就把整個國政白皮書都做好了，除了國政白皮書，還有給地方縣市政府的建設規劃，彰化縣也已經向王惠美縣長說明過了，包括雲林縣的建設規劃，先前在雲林縣王金平之友會成立時，已經給張麗善縣長。



王還透露，台北市的規劃，之前有拿給郝龍斌前市長看，郝市長一看覺得我們做的真的好得太多，這就是我們規劃的價值所在，所以台北市政部分有已經規劃好，只是目前還沒跟台北市長柯文哲聯繫，要去跟他做一個簡報。



王金平強調，接下來有約新北市政府、宜蘭縣政府，我們一個一個縣市向他們做簡報，這些無非是中央跟地方要有夥伴關係的概念，從法令上，中央跟地方雖然是垂直，但是從夥伴關係來上，中央跟地方就是水平，大家一起來合作交流，建設體系才能順暢。