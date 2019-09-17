遏止氣候變遷　研究：吃素未必最有效

中評社香港9月17日電／約翰霍普金斯宜居未來中心今天的最新研究報告顯示，偶爾吃吃培根三明治或吞下幾顆牡蠣，可能還是可以協助因應氣候變遷。



科學家在他們調查的國家中發現當中的95%，人們每天只吃一次肉、魚或乳製品，對氣候變遷和供水造成的影響，會比包括奶蛋素在內的素食飲食還小。



研究顯示，部分是因為人類攝取牛奶、奶油和起司而飼養乳牛，不只需要大量能源和土地，還要為了種植飼料施肥和噴灑殺蟲劑，排放造成地球暖化的溫室氣體。



中央社報道，約翰霍普金斯宜居未來中心研究員表示，攝取昆蟲、小魚和軟體動物在內的飲食對環境的影響，跟蔬食飲食差不多小，但一般而言營養價值卻更高。



他們在140個國家針對9種不同飲食習慣，從每週一天不吃任何肉類和紅肉到海鮮素與全素，來估算溫室氣體排放量和淡水用量。



許多氣候運動人士和科學家都呼籲改吃蔬食，以遏止氣候變遷和減少森林砍伐，因為生產紅肉需要大量土地進行放牧和種植飼料。



聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）上個月在報告中表示，2007年到2016年之間，農業、林業和其他土地利用活動占人造溫室氣體排放量將近1/4。



但帶領研究的約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院助理教授納赫曼表示，目前並沒有放之四海而皆準的解決方法。



他告訴湯森路透基金會，在印尼等中低收入國家的人民，要取得充足營養，平均來說需要攝取更多動物性蛋白質。



研究指出，這意味較貧困的國家要減少飢餓和營養不良等問題，需要提高與飲食相關的溫室氣體排放量和用水量，高收入國家則應該減少食用肉類、乳製品和雞蛋。