快遞廢棄物如何處理？馬軍勝：9571工程

馬軍勝回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月18日電（記者 張爽）國家郵政局局長馬軍勝昨天在國新辦舉行的發布會上表示，為了解決快遞包裝廢棄物的問題，郵政部門提出“9571”工程，第一個“9”就是全行業電子面單使用率要超過90%。第二個“5”就是電商網購盡力減少二次包裝了，不要二次包裝比重達到50%。第三個“7”就是剛剛講的後台處理使用的蛇皮袋，一天使用量也是巨大的，我們號召少用蛇皮袋，多用環保袋，計劃今年環保袋比重要超過70%。第四個“1”就是全國快遞網點裡要新設一萬個回收箱。



馬軍勝表示，我國快遞量馬上要達到600億了，這幾天日均業務量已經1億8、1億9，估計下個月開始我們將進入每天2億件的時代了。每天產生2億件包裹確實在便利老百姓，但也確實產生了大量的包裝廢棄物。



馬軍勝說，包裝廢棄物主要有六個方面：第一個是紙箱、第二個是塑料袋、第三個是纏封口的塑料膠帶、第四個是包裝箱裡面的填充物、第五個是包裹上的面單、第六個是後台處理的中轉袋。這六類講起來挺簡單，但這六類廢棄物乘以600億就是巨量的，給我們的環衛、垃圾處理造成了很大的麻煩，如果處理不好給國家環保戰略的實施也會帶來負面影響。同時，從行業自身改革發展來看，要實現可持續發展，這個坎兒必須邁過去，這個問題社會高度關注。習近平總書記在全國生態環保大會上親自對這個問題作了重要指示，所以這個問題我們一定要解決。



馬軍勝表示，郵政全系統對這個問題高度重視，認真聽取方方面面的意見，全國政協專門為這個問題召開了一次網絡議政遠程協商會，全國政協1/3的委員都參加了這個活動，他們去調研，看看怎麼推動解決，確實為郵政業治理完善包裝廢棄物問題提了很多有益的建議。



馬軍勝說，對這個問題，第一要提高站位，端正理念。把快遞包裝廢棄物防範治理跟行業的發展同等對待，要兩手抓、兩手都要硬。這個問題處理不好，肯定要影響我們發展。

第二要下大力氣完成規制。關於快遞包裹的包裝、封裝，現在材料都有標準，但是太“軟”，約束性不強，今年我們在這個方面也要下大功夫。現在我們正在編制部門規章，對這個問題提出了要求，同時全國人大常委會正在審議固體廢物污染環境防治法修訂草案，對這個問題也提出了要求。我們在約束方面尤其是剛性約束方面，要有所進展。



第三要做好自身的工作。我們提出“9571”工程，第一個“9”就是全行業電子面單使用率要超過90%。第二個“5”就是電商網購盡力減少二次包裝了，不要二次包裝比重達到50%。第三個“7”就是剛剛講的後台處理使用的蛇皮袋，一天使用量也是巨大的，我們號召少用蛇皮袋，多用環保袋，計劃今年環保袋比重要超過70%。第四個“1”就是全國快遞網點裡要新設一萬個回收箱。我估計去年大家都沒有看到，今年陸陸續續就能看到了。經過我們8個月的努力，到現在為止，“9”跟“1”都超額完成了，電子面單現在已達96%了，最後一個“1”一萬個現在已經是一萬兩千個了，估計到年底還有比較大的增長，大家積極性比較高，因為可以用重複使用包裝，不浪費還省錢；第三個指標“5”，現在快完成了，已經完成了45%，還差5個百分點，最後一個季度加把力來完成；現在比較難的就是“7”，才完成44%，後面還有26個百分點，我們現在要下大力氣完成。