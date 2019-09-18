馬軍勝：快遞業務量今年有望突破600億件

馬軍勝回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月18日電（記者 張爽）國家郵政局局長馬軍勝昨天在國新辦舉行的發布會上介紹了中國郵政業改革發展成效，他指出，1949年我國郵政業務總量僅僅1.6億元，到去年年底，全國郵政業務總量已經達到12345億元，70年間增長了7700多倍。快遞服務從無到有，業務規模連創新高，快遞業務量從80年代的153萬件提升到去年的507億件，今年有望突破600億件，30年年均增速高達41.5%。



馬軍勝表示，郵政業是個有著悠久歷史的行業，中國是世界上最早建立有組織的郵政通信的國家之一。據記載，從商朝至清末國家已經開辦近代郵政之前，中國的郵驛通信已經經過3000多年的發展歷程，為促進中外交流做出貢獻。古代郵驛3000多年服務的對象主要是官服，服務民眾少。



馬軍勝說，1949年10月1日，新中國成立，揭開了中國郵政業發展的新篇章。黨中央、國務院一直高度重視郵政業發展，不斷強化郵政業改革發展的頂層設計。在郵政體制改革方面，中央堅持與時俱進，先後部署完成了郵電管理體制調整、郵電分營、郵政政企分開及完善省級以下郵政監管體制改革等重大體制改革任務。在法治建設和保障方面，我們制定實施《中華人民共和國郵政法》並根據行業改革發展需要數次修訂修正，頒布實施《快遞暫行條例》，形成了較為完備的郵政法律法規體系。在優化行業發展環境方面，黨中央、國務院相繼出台了一系列支持郵政業發展的政策文件，極大地釋放了政策紅利，激發了發展動力。



馬軍勝表示，黨的十八大以來，郵政業進入了歷史最好的發展時期，習近平總書記多次對行業改革發展工作作出重要指示批示，強調要加強快遞隊伍建設，要做美好生活的創造者、守護者，要加快農村電商配送渠道建設，要強化快遞包裝廢棄物治理，要加強寄遞渠道安全管理，這些重要指示和批示彰顯了以習近平同志為核心的黨中央執政為民的宗旨和情懷，也體現了黨中央對郵政業的高度重視和殷切希望，鼓舞和激勵著全體郵政人砥礪奮進、真抓實幹，全力加快推動郵政業高質量發展。



馬軍勝表示，經過新中國成立70年、特別是黨的十八大以來行業的快速發展，我們郵政業的面貌確實發生了翻天覆地的變化。今天，郵政體系已經稱為國家戰略性的基礎設施和社會的組織系統，郵政業作為現代服務業的重要組成部分，作為推動流通方式轉型，促進消費升級的現代化先導性產業，在服務國家經濟社會發展和改善民生發揮了越來越重要的基礎作用。



他介紹，郵政業在以下幾方面取得了發展：一是行業規模不斷擴大。1949年我國郵政業務總量僅僅1.6億元，到去年年底，全國郵政業務總量已經達到12345億元，70年間增長了7700多倍。快遞服務從無到有，業務規模連創新高，快遞業務量從80年代的153萬件提升到去年的507億件，今年有望突破600億件，30年年均增速高達41.5%，我國已經成長為世界上發展最快、最具活力的新興寄遞市場，包裹快遞量超過美、日、歐等發達經濟體總和，對世界增長貢獻率超過50%，成為世界郵政業的動力源和穩定器。



二是基礎設施持續完善。經過70年大規模建設，目前已基本形成航空、鐵路、公路等多種交通運輸方式綜合利用，連接城鄉、覆蓋全國、連通世界的現代郵政和快遞服務網絡。到2018年，全國建成了230多個郵政和快遞類專業物流園區，郵路和快遞服務網路單程長度達到3944.8萬公里，擁有各類營業網點27.5萬處，分別是1949年的56倍和10.4倍。全行業擁有3家貨運航空公司，運營全貨機115架，郵政、快遞服務汽車32.2萬輛，電商班列、高鐵快遞等運營模式取得重大進展。

