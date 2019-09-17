駐珀斯總領館舉行慶祝建國70周年招待會

（來源：人民網） 中評社北京9月17日電／9月16日晚，中國駐珀斯總領事董志華在西澳州州督府舉行招待會，慶祝中華人民共和國成立70周年。西澳州副州督昆蘭首席大法官，州長麥高文，州庫懷亞特，州旅遊及多元文化部長帕帕利亞，州亞洲事務部長廷利，前州長巴奈特等西澳州政要及各界人士、印尼等20多國駐珀斯總領事及名譽領事、浙江省人民對外友好協會副會長陳艶勤及西澳中華會館長老會主席陳振發等華僑華人、中資機構和留學生代表約450人出席。



董志華總領事表示，新中國70年發展歷程如史詩般壯闊。中國人民通過辛勤勞動改變生活面貌，成為推動中國發展進步強大力量，使中國得以成為今日之中國。70年來，中國實現從貧窮落後農業國到世界第二大經濟體的偉大轉型；實現從自我封閉到全面融入世界經濟的偉大轉型；實現從國際體系旁觀者到世界和平建設者、全球發展貢獻者和國際秩序維護者的偉大轉型。



董志華強調，作為擁有14億人口的大國，中國走向現代化在人類歷史上前所未見，開辟了具有鮮明中國特色的社會主義道路。世界上沒有“放之四海而皆准”的發展模式，應尊重各國人民選擇自身發展道路和社會制度的權利。“一花獨放不是春，百花齊放春滿園”。中國願與各國攜手構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，構建人類命運共同體。



董志華表示，西澳州在中澳全面戰略夥伴關係中發揮引領作用，麥高文州長和西澳礦業巨頭為改善中澳關係大聲疾呼，西澳州政府和各界人士積極推動雙方務實合作，所做努力和貢獻令人鼓舞。總領館願意與西澳各界攜手努力，將中西澳合作水平提升到新高度。



董志華最後表示，中國人民從未向困難和壓力屈服。我們將不忘初心、牢記使命，為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興、為世界做出更大貢獻。歷史沒有終結，時間將證明誰站在歷史正確一邊。無論遇到什麼樣的狂風暴雨，中國將永遠在那裡。



麥高文表示，中華人民共和國成立是20世紀最重大歷史事件。西澳對華關係在全澳各州區中最為強勁，歷屆西澳州政府都不遺餘力推進雙邊友好和務實合作。對華經貿合作為西澳創造1／4生產總值和就業。儘管國家層面澳中關係遇到困難，西澳州始終高度重視中國，將全力維護雙邊關係順利發展。希望西澳與中國持久、強勁、牢不可破的關係在未來繼續獲得成功。



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