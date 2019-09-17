下一步？王金平：我會走我該走的路

王金平接受媒體採訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月17日電（記者 林谷隆）鴻海集團創辦人郭台銘16日發出聲明，宣布不參與2020連署競選，前“立法院長”王金平17日下午在台中受訪表示，郭董放棄領表來連署，我們可以理解，諸多的因素湊在一起，讓他經過長時間思考、評估，終於做出這樣的決定，我們可以理解，也要給予尊重。對於沒登記2020連署競選，王未來會怎麼走下去？王金平則強調“我會走我該走的路！”



前“立法院長”王金平17日下午來到台中市政府拜會台中市長盧秀燕，因為鴻海集團創辦人郭台銘、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲接連表態不參與2020連署競選，“郭柯王同盟”卻跑到台中見盧秀燕，這個時機點，格外引發外界關注。



王金平在下午3點25分來到台中市政府九樓的市長貴賓室，由台中市副市長楊瓊櫻陪同，盧秀燕則是同時間在主持台中市工商策進會的會議，大約3點45分才來到貴賓室。



會前王金平接受媒體聯訪，對於郭不參與2020連署競選，是否會影響未來合作？



王金平說，我們一樣都會合作，像今天早上8點，郭台銘就邀請他到郭家，並告訴他這次不參加領表了，我們互動都很好。



記者問，參選2020大選的路還要繼續走下去嗎？王則說，這個跟向各縣市首長進行市政建設簡報，沒有絕對的關係，而是用他在中央這麼久，幫忙地方政府做一些規劃，未來可以跟“國政”連結再一起，這是好事情。



記者追問，王常說參選跟著因緣走，盧秀燕也是因緣之一嗎？王表示，看你們怎麼看，怎麼解讀，怎麼感受，像今天我們在這裡見面，有這個機會，也不曉得有這麼多媒體到場，像今天大家（指在場媒體）在這邊相遇，也是一種因緣。



媒體還問，郭台銘不選，國民黨都期待團結，未來會怎麼做？王僅說“大家就繼續看！”