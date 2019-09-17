杜拜要建世界最大橫向懸掛大樓

（來源：人民網） 中評社北京9月17日電／據來自阿聯酋的消息，杜拜酋長國要建世界上最大的橫向懸掛大樓。



據阿聯酋《宣言報》16日報道，杜拜房地產開發公司宣布，將在名為“wen zabee”高塔上建世界最大的橫向懸掛大樓——“The Link”



報道稱，“wen zabee”高塔由2個垂直建築組成，然後建一個橫向懸掛建築，即“The Link”，這是世界上最大的一棟懸掛大樓。杜拜房地產開發公司表示，“wen zabee”高塔是多用途多功能建築，兩個垂直建築中，A樓內有旅館，B樓是杜拜的“面孔”，裡面設有許多辦公室、眾多商店、豪華餐廳以及公寓，以吸引國內外遊客。隨著該項目第一階段工程的啟動，世界最大的橫向懸掛建築——“The Link”的輪廓將全部顯現。



報道稱，根據設計，“The Link”高100多米，長210米。這棟世界唯一的懸掛大樓包括一系列娛樂服務、餐廳、一個全景城市講台和一個高檔游泳池。



報道引用項目執行主任卡爾達裡的話說，這是一項巨大的工程，我們有能力戰勝工程方面的各種困難，工程完成後，能夠滿足遊客、居民和訪問者在內的所有人在居住、工作和娛樂方面的任何要求。



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