2019蕭如松藝術節特展－時光印記

蕭如松藝術節特展"時光印記-藝術創作展" 中評社高雄9月17日電（作者 謝佳伶）2019蕭如松藝術節即將開跑，新竹縣文化局舉辦一系列活動，蕭如松藝術園區特別策劃＂時光印記－藝術創作展＂特展，邀請台灣藝術公司精選吳金河、吳嘉綺、黃順隆等寫實藝術家的創作，將於9月19日至10月6日於園區松龢廬展出，在老屋中呈現令人玩味的靜謐時光，希望從寫實細緻的筆法中，看見藝術家對時光歲月的剎那捕捉，讓觀者在園區的靜謐氛圍中細細慢慢品味。。



這次展出藝術家有個共同特點，就是參賽得奬經驗無數，創作想法及油畫寫實功力都是新銳藝術家中後勢看漲的明日之星。吳金河畢業於中國油畫院、中美院油畫系，多次獲得二岸寫實比賽首奬；吳嘉綺畢業於台中教育大學美術研究所，曾獲台灣之美油畫比賽奬項及百號油畫大展優選等；黃順隆曾獲南瀛獎、南美展、玉山美術獎等多項肯定。



蕭如松藝術園區就是藝術家蕭如松生前的故居，孕育其藝術生命的重要溫床。自一九九二年蕭如松老師去世，其長期呈現無人管理狀態，十數年的閒置、荒廢，歷史處所儼然成為廢墟。新竹文化局一向視文化資產的保存為職志，有鑑於蕭老師一生在藝術及教育的貢獻卓著，現將其故居委外維謢經營，引入藝文元素及新創思想，將歷史處所再次風華再現。





展覽名稱:時光印記－藝術創作展



展 期:2019.09.19-10.06 每日10:00~18:00(周二休館）



展出作者:吳金河、吳嘉綺、黃順隆



展出地點:蕭如松藝術園區－松龢廬



