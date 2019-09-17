加州杏仁產量冠全球　台灣移民投入耕耘

中評社香港9月17日電／許多人愛吃又香又脆的杏仁豆，卻不知全球超過80%的杏仁豆來自加州，產量高居世界之冠，還外銷至90多個國家。林猛雄當年從台灣移民加州，看好杏仁收益，一投入就是30年。



來自台灣、定居矽谷40年的林猛雄表示，有“美國穀倉”之稱的加州中央山谷地帶，因土壤肥沃、水利資源豐富，加上得天獨厚的地中海型氣候，是全美唯一的杏仁豆產地。



經營杏仁園近30年，戲稱自己為“矽谷農夫”的林猛雄接受中央社記者專訪時表示，“中央山谷”（Central Valley） 範圍很廣，從南加到北加綿延千里，耕作面積有4萬2000平方英里。具體來說， 約3個台灣這麼大。



平原地形的中央山谷生產300多種農產品和畜牧業，其中以乳製類、杏仁豆，稻米、棉花和葡萄等產品為重點。種植的蔬菜水果、豆類、花卉更是種類繁多，不勝枚舉。



加州中央山谷之所以成為全球杏仁豆主要生產地，可追溯自18世紀中，天主教傳教士將地中海區域的杏仁豆引進加州。因加州屬於地中海型氣候，夏天乾燥炎熱，冬天雨量充沛。雖然夜晚氣溫寒涼卻不會結冰或結霜，非常適合種植杏仁。



20多年前林猛雄在中央山谷購買了第一塊200多英畝大的農地。從整地、選購樹苗、到灌溉系統設計等準備工作一切親力親為，並上課學習如何培育果樹和管理果園。



數千顆杏仁樹在他的細心呵護下，在3到5年後，開始結下又大又香的果實。他也陸續購買更多土地，高峰期曾有1400英畝，生產100多萬磅的杏仁豆。



春耕、夏作、秋收、冬藏是農夫生活的寫照，林猛雄開心地說：“有努力就有收穫！只要把樹照顧好，它們就會開花結果，生長出許多果實。”



他說，全球杏仁豆有20種到30種。樹苗大小、樹種搭配、每公畝種植多少樹、每一顆之間的距離和種樹的時機都大有學問，不過也沒有硬性規定，主要是以果園主人的喜好和經驗來決定。