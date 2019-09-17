栗戰書主持十三屆全國人大常委會十三次會議

(来源：新华社） 中評社北京9月17日電／十三屆全國人大常委會第十三次會議17日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，栗戰書委員長主持。



常委會組成人員162人出席會議，出席人數符合法定人數。



我國憲法規定，全國人大常委會“規定和決定授予國家的勛章和榮譽稱號”，國家主席根據全國人大常委會的決定“授予國家的勛章和榮譽稱號”。在慶祝中華人民共和國成立70周年之際，中共中央根據憲法、國家勛章和國家榮譽稱號法，決定開展國家勛章和國家榮譽稱號評選頒授，隆重表彰一批為中華人民共和國建設和發展作出傑出貢獻的功勛模範人物。



全國人大常委會委員長會議對評選情況及授予國家勛章和國家榮譽稱號的建議人選進行了審議並提出關於授予國家勛章和國家榮譽稱號的決定草案。受委員長會議委托，全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀對草案作了說明，闡述了關於授予國家勛章和國家榮譽稱號的重大意義，介紹了決定草案起草的工作過程和此次頒授活動把握的基本原則，以及決定草案的主要內容。



全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、武維華，秘書長楊振武出席會議。



國家監察委員會主任楊曉渡，國務委員王勇，最高人民檢察院檢察長張軍，最高人民法院負責人，全國人大各專門委員會成員，各省、自治區、直轄市人大常委會負責人，部分全國人大代表，以及有關部門負責人等列席會議。



全體會議結束後，分組審議了決定草案。與會人員一致認為，在慶祝中華人民共和國成立70周年之際，開展國家勛章和國家榮譽稱號頒授活動，是貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的重要舉措，是強化國家意識、對功勛模範人物授予國家最高榮譽的現實需要，是弘揚社會主義核心價值觀、凝聚時代精神的現實需要，是全面實施憲法、彰顯憲法精神的重要體現，贊成決定草案。



(來源：新華社）