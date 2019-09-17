湖北省武漢市委原常委胡洪春被“雙開”

(来源：武汉开发区） 中評社北京9月17日電／經查，胡洪春背離黨的宗旨，喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，違反政治紀律，轉移、隱匿、銷毀贓款贓物，對抗組織審查；違反組織紀律，在組織進行函詢時，不如實說明問題；違反廉潔紀律，違規從事蟲草推銷等有償中介活動，收受可能影響公正執行公務的禮金；違反工作紀律，貫徹落實宗教事務管理法規不力，對轄區內違規建設宗教活動場所、宗教造佛失察失管，造成惡劣影響和重大經濟損失，負重要領導責任；違反生活紀律。違反國家法律，利用職務上的便利為他人謀取利益，索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪；濫用職權，違規為罪犯假釋提供幫助，致使罪犯被假釋後，又實施多種違法犯罪行為，嚴重損害國家法律權威和司法公信力，造成惡劣社會影響，涉嫌濫用職權罪。



胡洪春嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經湖北省紀委常委會會議研究並報中共湖北省委批准，決定給予胡洪春開除黨籍處分；由湖北省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



（來源：湖北省紀委監委網站）