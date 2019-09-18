王進士：郭退選擺脫紛擾　選情回歸藍綠對決

韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月18日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘不連署競選2020，藍營分裂危機解除，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士表示，擺脫藍營初選紛擾、選情回歸藍綠對決、討厭民進黨主軸，都將有利未來選情，但韓陣營仍要尊郭，希望郭歸隊一起努力，並不是講講場面話而已，郭對2020仍有影響力。



王進士，1948年生，屏東人，曾任兩屆屏東市市長、國民黨第7、8屆“立法委員”、國民黨屏東市黨部主委。9月接任韓國瑜屏東縣競選總部主任委員，籌備地方輔選工作。



郭台銘宣布退選後，選舉主軸是否改變？王進士表示，是有假設如果郭參選，形成三強鼎立局面，對韓也不一定不利，因為柯文哲一定會幫助郭，那郭還是會拉到綠的票，只能想辦法將影響降到最低，但郭最後不選，那就回歸藍綠對決。



王進士表示，受到郭台銘參選與否這段時間的紛擾，一定會影響藍營人士的心情，還有挺郭的人認為郭比韓好，導致韓粉郭粉對立，造成不團結的氛圍和觀感。王坦言，國民黨沒有展現團結氣氛，看起來一團亂，一定會讓人倒胃口。



王進士說，只要郭不參選，代表國民黨不分裂，就能開始展現團結，擺脫自從初選結束後的紛紛擾擾，只要穩定軍心，接下來對韓爭取中間選民支持，年輕選票怎麼回流，就會更加有利，不再蠟燭兩頭燒。



王進士認為，雖然年輕族群受到香港反送中影響，現在支持綠的比較多，但是接下來還有3個多月的變化，隨著香港事件慢慢降溫，民進黨要再利用香港事件打選戰，也是強弩之末了，很難再拿來當選舉主軸操作。



王進士指出，其實只要冷靜來想，民進黨自從去年選舉大敗之後到現在仍沒有反省、改進，敗選者“內閣”、台大校長管中閔申誡事件、公懲會委員長石木欽因醜聞案請辭、私菸案，民進黨大局勢沒有比去年好，弊案又層出不窮，民眾一定會看不過去，只要回歸藍綠對決，討厭蔡英文的主軸就會更強烈，討厭蔡決不可能投蔡，只要選前重現去年“三山造勢”氣勢，就能達到目標一致下架民進黨。



接下來對郭的態度？



王進士表示，還是希望郭可以歸隊，一起努力，而且韓一定要向郭請益，來幫郭實現政見、抱負，甚至執政後納為政策，來設法團結。王進士強調，尊重郭是一定要的，郭還是可以跟柯文哲合作，對“立委”選情及席次仍有影響力。



郭還有可能政黨推薦形式參選？



王進士認為，這不太可能，這樣對政治人物會造成很大的誠信問題，不可能會這樣子做，且郭的氣勢已經營造到顛峰了，此時不選，未來再選機率極低。