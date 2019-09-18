楊實秋：王金平凹在那沒損失　綠營也會拱王

楊實秋。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨前“立法院長”王金平動向，前中國國民黨台北市議員、名嘴楊實秋接受中評社訪問時表示，王金平明年什麼都沒有，藍營不會對王再破例不分區“立委”，自己又選不上區域“立委”，因此王就凹在那邊也沒損失。民進黨也希望王出來，若王與親民黨合作，2020選票上的人選越多，選民心理上會投比較有可能當選的人，因此就對蔡英文越有利。



1958年生的楊實秋畢業於淡江大學國際事務與戰略研究所，曾以國民黨籍當選第6屆、第8屆、第9屆、第10屆、第11屆台北市議員，2015年曾擔任過近8個月的台北市政府廉政委員會委員，而同年國民黨以“長期在政論節目污衊國民黨”為由，宣布開除楊實秋黨籍。楊實秋在2016年以無黨籍參選台北市第七選區（信義、松山區）“立委”，最終以3%之差高票落選，敗給國民黨費鴻泰。



至於台灣民眾黨“立委”席次實力，楊實秋評估，民眾黨約有2至3席不分區域“立委”的實力，幸運一點3至4席，而區域“立委”則會全軍覆沒，很難在明年於“立法院”當關鍵少數，唯一的可能就是藍綠都拿56席“立委”，但按照國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜一直犯錯的選法，大概還是民進黨過半的機會稍微大一些。



王金平的動態始終令人捉摸不定，一方面拒絕參加國民黨內初選，又宣稱自己“參選到底”，一方面又與鴻海創辦人郭台銘結盟合作，而在郭台銘宣布不參與2020連署競選“總統”後，王隨即拜會台中市長盧秀燕，並送上“國政”白皮書，且王還透露已與彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等縣市簡報過，接下來也約好新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙，王金平到底意欲為何，成為各界好奇的點。



楊實秋接受中評社訪問時表示，王金平是被政治人物們捧上，但選民不在乎的人，我們可以看到“立委”改制為單一席次後，王就沒有選過了，2007、2011王都是不分區域“立委”，而2016國民黨又為了王破例提名不分區，如果王真的有本事就可以選、有這麼多選票，當初也不會硬著頭皮、厚著臉皮應去爭第三屆的不分區提名。



楊實秋認為，王金平因為過去很多政治人物請託喬事與情誼，所以就幫王抬身價，一下說王有能力，一下說王溝通能力好，但民眾在乎嗎？再加上民進黨也希望王出來選，所以綠營也會透過各種管道拱王的聲勢，去年韓國瑜的三山造勢，他相信王金平有動員、出錢、出力，但其實最佳助選員就是蔡英文與“總統府”秘書長陳菊，一個從7月砍了軍公教一輩子的錢，一個在高雄執政被選民看破，其實三山造勢跟王的關係根本不大。



楊實秋說，對比之下，同樣的王金平自己舉辦的造勢大會有多少人？而且一看就知道民眾沒有熱情，但是王金平也抓住了支持自己的2%、3%群眾，讓國民黨在某種程度上非要與王有關係不可。

