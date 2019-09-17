特朗普稱不需中東石油　美國仍持續進口

中評社香港9月17日電／美國總統特朗普今早在推特發了數則推文，談到沙特阿拉伯石油設施週末遭襲擊事件，向他的觀眾保證美國已經成為石油生產大國，不再需要中東的石油。



然而，美國政府的數據卻呈現不同樣貌：在科技驅使下，10多年前興起的美國鑽油熱潮，讓美國成為生產大國，但去年來自波斯灣地區的原油與石油產品，仍大量湧入美國。



中央社報道，華府智庫大西洋理事會全球能源中心資深研究員塞澤克今天在電話中向記者表示：“整體而言，我們還是進口一些石油，沒有完全不受全球市場影響。”



美國指控伊朗發動攻擊，破壞沙特阿拉伯境內全球最大原油加工廠之一，導致原油價格出現數十年來最大漲幅，但伊朗矢口否認。



沙特阿拉伯是全球最大的石油出口國，每天向全球各地輸出約700萬桶原油。美國每天生產約1200萬桶，但每天消耗2000萬桶油，意味其他是透過進口而來。



美國的原油生產缺口大部分由加拿大補足，但也有一些仍是來自沙特阿拉伯、伊拉克與其他波斯灣國家，因為數座美國煉油廠比較偏好它們的石油。



舉例來說，美國最大煉油廠，位於德州阿瑟港的莫帝瓦公司，有一半是由沙特阿拉伯國營能源公司沙特阿美石油公司擁有，是設來精煉沙特阿拉伯石油。



其他煉油廠，尤其是在加州，也孤立於美國大型油田之外，必須仰賴進口。



根據美國能源情報署數據，從美國煉油廠需求與美國所生產石油數量的差距來看，2018年美國每月平均自波斯灣地區進口約4800萬桶原油與石油產品。



根據數據，這樣的進口量比10年前減少約1/3，原因是美國國內石油與天然氣生產增加，但進口量仍與1995年與1996年相當。



大西洋理事會另一名資深研究員柯內爾稱特朗普的推文是“胡言亂語”。曾替沙特阿美石油公司提供建言的柯內爾說：“他是喜歡誇大的人。”