中國赴剛果（金）維和部隊進行第22次輪換

來源：新華社 中評社北京9月17日電／新華社消息：中國第23批赴剛果（金）維和部隊第一梯隊110名官兵，17日在四川瀘州乘坐中國空軍伊爾-76軍用運輸機啟程，接替第22批赴剛果（金）維和部隊繼續執行維和任務。



中國第23批赴剛果（金）維和部隊共218人，包括工兵和醫療兩支分隊，分別由陸軍第77集團軍某工兵旅，以及聯勤保障部隊第940醫院為主抽組，其中工兵分隊175人，主要擔負工程勘察、道路修築、機場建設、軍事營地準備、未爆彈藥銷毀、人道主義救援以及駐剛大使館武官處和聯剛團指定的其他任務；醫療分隊43人，按聯合國維和二級醫院標準編配，主要擔負傷病員救治、後送和衛生防疫任務。新一批維和部隊將分成兩個梯隊陸續抵達任務區，執行為期一年的維和任務。



據第23批赴剛果（金）維和部隊指揮長侯勇介紹，這次執行維和任務的工兵分隊官兵，多數專業技能過硬，其中56名官兵曾執行過維和任務，分隊在集訓期間組織官兵系統學習了聯合國維和行動條令法規、外交禮儀常識以及當地風俗民情，開展了政策法規、專業技能、突發事件處置等多個內容150餘個課目的強化訓練，為圓滿完成維和任務打下堅實基礎。



中國第22批赴剛果（金）維和部隊於2018年9月抵達任務區，圓滿完成了為期一年的維和任務，全部被授予聯合國維持和平勛章，即將輪換回國。