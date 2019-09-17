登記截止前勸進湧進　柯現身“中選會”外

電視台拍攝到柯文哲下午出現在“中選會”，柯幕僚回應，柯文哲是去接爸媽回家，沒有要參選。（照片：電視台截圖） 中評社台北9月17日電（記者 洪德諭）今天是“中選會”受理申請為“總統”、“副總統”選舉被連署人的最後一天，在下午5點半登記截止時間時，與台北市長柯文哲友好的前“立委”黃文玲到“中選會”表明要幫柯代為登記，不過“中選會”認為已超過時間不讓黃受理，引起雙方紛爭，支持者還批為什麼投票都可以投到晚上，為什麼不能登記？



而電視台拍攝到柯文哲下午出現在“中選會”，對此，柯幕僚回應，柯文哲到“中選會”是去接爸媽回家。



媒體詢問柯文哲是否知道？自稱是民眾黨員的黃文玲說，大家希望柯文哲能出來，因為現在變成藍綠對決，台灣將永遠只有藍綠沒有是非，很遺憾先幫柯進行書面登記連署，但“中選會”不受理。



是否擁有柯文哲的委託書，黃文玲則說，她是自發性幫柯文哲作登記，由於“中選會”已不受理，不管柯文哲會不會來現場也不重要。



柯幕僚說，下午就一大堆莫名其妙的人勸進柯去登記，指柯如果不出征就沒有任何舞台，連副手人選都找好了，差點把柯架出去，連柯爸柯媽都帶來台北，柯媽媽也說支持。但市長室幕僚全都反對，要市長三思不要衝動。



幕僚還說，柯從頭到尾沒有定見，盧了一下午，過登記時間以為沒事了，確定不會怎麼樣了，柯文哲到“中選會”是去接爸媽回家。



至於黃文玲聲稱有柯的身分證，幕僚說在市長身上，要去桃園參加活動，自發性行為，無法阻止，沒有要參選。



另外，“虧雞福來爹”林義豐去年參選台南市長獲得關注，他今天下午也在LINE媒體群組po出一張要支付給“中選會”的新台幣100萬元支票，並表示今天下午5時會到“中選會”。不過，他抵達時也已5點30分，碰見黃文玲正在與“中選會”人員爭執，也未完成登記。



林義豐表示，他到“中選會”17點半應該是要接受他登記，對於“中選會”未受理，他則說“沒關係不要緊”，他是以服務為原則，不能服務就算了吧！沒緣分就不要勉強。