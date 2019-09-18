中評現場：王金平高調　盧秀燕冷處理

盧秀燕與王金平接受媒體訪問。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月18日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍不分區“立委”、前“立法院長”王金平17日下午來到台中市政府拜會台中市長盧秀燕，因為鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲未參與2020連署競選，郭柯王破局，時機敏感。



王金平此行相當高調，三度接受媒體訪問，從訪盧動機談到2020大選，擺明給“問到飽”，盧秀燕則顯得“淡化處理”，不但沒回應2020大選議題，還說明“王院長主動來指導建言，我們很歡迎！”



王金平辦公室在上午11點36分透過媒體聯繫群組，告知王下午3點半拜會台中市長盧秀燕，強調“為避免議題失焦，會後改為不受訪，敬請見諒。”



王金平在下午3點25分就提早來到台中市政府九樓的市長貴賓室，面對場外大批媒體，王雖然嘴巴說“沒有規劃要接受媒體訪問”卻主動走到受訪點，麥克風一靠近，就大談他的“國政”白皮書與供各縣市政府參考的建設規劃建議。



就算媒體詢問郭台銘不選等2020大選議題，王金平也是暢所欲言，完全沒有“避免議題失焦，改為不受訪”的情況。等到場外受訪完，王金平步入貴賓室，在等待盧秀燕到場期間，第二度接受媒體訪問，再次強調他託人規劃的地方建設規劃有多好，連前台北市長郝龍斌都稱讚。



等到王盧會談結束，王金平還第三度走到受訪點，不過卻說“你們可以問問盧市長！”



相較於王金平的“高調”，台中市長盧秀燕則顯得特別“淡化處理”。



除了委由台中市副市長楊瓊櫻接王下車，因為同時間要主持台中市工商策進會的會議，盧秀燕也比原訂時間晚了15分才來到貴賓室。



媒體關注，此時王院長來訪，時機點會不會敏感？



盧秀燕回答，不會敏感，她平常心看待，他們在“立法院”有六屆的同事情誼，其中有五屆都是王院長擔任“立法院長”，所以從她當選到現在，王院長一直很關心台中市政發展，大約在十幾天前，王院長辦公室已經聯繫，轉達王院長想要來市政府看一看，給我們一些指導。



盧還說，當時因為她準備歐洲市政考察，所以希望將會面排在她“回國”後，這兩天雙方又聯絡，就約了今天，非常謝謝王院長來指導，台中市政府在新的市政團隊上任後，感謝大家的關心與幫忙，大家願意來給我們指導、給我們建言，我們都很歡迎。