英首相與歐委會主席首次“脫歐會”無果而終

中評社北京9月17日電／英國首相鮑里斯·約翰遜16日在盧森堡與歐盟委員會主席容克就“脫歐”協議的“備份安排”等議題舉行會晤，但雙方未能彌合分歧，會晤無果而終。



新華社報道，“備份安排”作為歐盟方面的“保險兜底政策”，旨在確保英國北愛地區與愛爾蘭間不設實體海關和邊防檢查設施等“硬邊界”。歐委會在會晤後的聲明中強調，英國有義務提出能與“脫歐”協議兼容的、合法且具有可操作性的“備份安排”替代方案，但歐盟迄今未收到相關解決方案。



聲明強調，歐委會將“全天候”接收來自英國方面的解決方案。歐盟除英國外的其餘27國在“脫歐”問題上持團結一致的立場。



英首相府在隨後發表的聲明中強調，約翰遜與容克的會晤具有“建設性”，重申達成一項不包含“備份安排”的脫歐協議的決心。約翰遜同時強調將在10月31日帶領英國“脫歐”，不會向歐盟申請延期。雙方同意繼續在各個層級展開對話。



在結束與容克的工作午餐後，約翰遜取消了原定與盧森堡首相貝泰爾的聯合新聞發佈會。有歐洲媒體報道，當天，盧森堡方面將發佈會安排在了戶外，因有一些人在現場外圍抗議“脫歐”，英方希望將發佈會移至室內，但盧森堡方面以記者人數太多無法安排為由拒絕。



英國議會下院曾三次否決前首相特雷莎·梅與歐盟達成的“脫歐”協議，也曾投票明確反對“無協議脫歐”。為此，英國政府已兩次向歐盟申請延期“脫歐”，最新的“脫歐”期限為10月31日。