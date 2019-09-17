前8個月中國財政收入同比增長3.2%

| 中評社北京9月17日電／財政部17日發佈數據顯示，今年前8個月，全國一般公共預算收入137061億元，同比增長3.2%。
新華社報道，其中，中央一般公共預算收入65901億元，同比增長3.5%；地方一般公共預算本級收入71160億元，同比增長2.8%。全國稅收收入117134億元，同比下降0.1%；非稅收入19927億元，同比增長27.3%。
從主要稅收收入項目來看，今年前8個月，國內增值稅44908億元，同比增長4.7%；國內消費稅10414億元，同比增長18.5%；企業所得稅31030億元，同比增長3.6%；個人所得稅7212億元，同比下降30.1%；進口貨物增值稅、消費稅10794億元，同比下降6.9%；關稅1896億元，同比下降3.3%。
支出方面，今年前8個月，全國一般公共預算支出153069億元，同比增長8.8%。其中，中央一般公共預算本級支出22185億元，同比增長8.6%；地方一般公共預算支出130884億元，同比增長8.8%。
數據顯示，今年前8個月，全國政府性基金預算收入45987億元，同比增長6.4%。其中，中央政府性基金預算收入2813億元，同比增長1.1%；地方政府性基金預算本級收入43174億元，同比增長6.7%。
今年前8個月，全國政府性基金預算支出52745億元，同比增長30.8%。其中，中央政府性基金預算本級支出1615億元，同比增長18.6%；地方政府性基金預算相關支出51130億元，同比增長31.2%。