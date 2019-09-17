日韓在IAEA年會就福島核電站處理水交鋒

中評社香港9月17日電／國際原子能機構（IAEA）年度大會第一天的16日，圍繞東京電力公司福島第一核電站持續增加的含放射性物質處理水的處置問題，日韓在一般性辯論中展開交鋒，相互指責。韓國使用“核污水”的措辭，強調了處理水排入大海的恐怖感；日本則否定韓方的說法稱是罔顧事實。兩國媒體的採訪也顯得過度升溫，會場一時氣氛不同往常。



共同社消息，繼在世界貿易組織（WTO）的有關加強出口管制問題等的爭端、在國際奧委會（IOC）圍繞東京奧運會和殘奧會上旭日旗的處理矛盾之後，日韓在國際機構的對立進一步擴大。



日本IT與科學技術擔當相竹本直一在不點名韓國的情況下指出，圍繞處理被放射性物質污染的水，受到了沒有科學依據的批評。另一方面，韓國科學技術信息通信部第一次官文美玉強調，由於核污水處置方法尚未確定，“恐怖和不安正在全世界高漲”。



文美玉以讓人聯想到高活度核污水排入大海的措辭提及環境受害，要求IAEA赴當地展開調查等。日本代表團在修正稱這是核污水淨化後的處理水問題的基礎上，反駁稱處置方法尚未決定。



日方還表示將繼續確保面向國際社會的透明度，與IAEA合作妥善應對。不過韓方沒有改變使用“核污水”的措辭，並加以反駁。雙方持續展開交鋒。



有關涉及核電站的近鄰國家之間的問題，基於奧地利的擔憂，鄰國斯洛伐克今年同意IAEA對該國核電站進行核查。然而正由於該問題涉及主權，關係惡化的日韓兩國間的協調工作頗為棘手。



IAEA消息人士表示：“東京和首爾的關係惡化到如此地步令人吃驚。”