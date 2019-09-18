蘇嘉全妻參選掀內戰　洪恆珠：決不被勸退

“立法院長”蘇嘉全之妻洪恆珠，以無黨參選屏東第一選區。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月18日電（記者 蔣繼平）民進黨已完成屏東“立委”提名，“立法院長”蘇嘉全妻洪恆珠卻決定以無黨籍參選屏東第一選區，恐衝擊綠營選情。目前洪恆珠已印製文宣跑基層積極備戰，洪受訪表示，她下月將懸掛布條，也會進行民調，不會接受蘇的勸退，強調每個人都有參選自由，態度十分堅定。



洪恆珠如果參選，綠營選票遭瓜分將影響選情，洪的一舉一動備受關注。蘇嘉全力勸妻子勿選，日前已宣佈放棄下屆不分區提名，等於放棄“立法院長”連任，也公開請蔡英文如果連任，不用考慮他的職務。



屏東縣“立委”選區重劃從現有3席減至2席，現任“立委”鍾佳濱及蘇嘉全姪子、蘇震清都登記參加屏東第一選區黨內初選，經過協調後蘇震清顧及黨內團結退出初選，避免黨內互打。但是洪恆珠七月對外宣布將以無黨籍身分來參選，再度掀起波瀾。



屏東第一選區國民黨提名葉壽山，民進黨提名現任“立委”鍾佳濱，無黨籍屏東縣議員蔣月惠、前屏東後指部司令黃冬輝也表態參選，“一邊一國行動黨”也可能推出人選，台灣民眾黨目前則有評估人選，競爭相當熱烈。



洪恆珠，生於1960年，恆春出生，在屏東長大，“立法院長”蘇嘉全妻子，現職為“農委會”屏東農業生物科技園區副主任，在屏東縣曾任警察10年、服務過戶政單位、擔任過選委會副總幹事，熟悉地方事務，參與大小社團，地方知名度高。



洪恆珠受訪時表示，因為她兩年前感染KP細菌，從鬼門關走一遭，今年五月總算痊癒，因此希望把握時間投入公共事務來為民服務，並用自身在地經驗推動地方事務，例如屏北交通建設捷運網、年金改革等，希望博得民眾支持。



洪恆珠現在已經印製好文宣品，並成立個人臉書粉絲頁，兩個月來已經積極走訪各個社團尋求支持，她認為地方反映不錯，且過去都是她幫蘇嘉全做選民服務，也是蘇的最佳助選員，基層都認識她，會繼續努力拜訪爭取認同。



被問到是否考慮參選會影響民進黨選情？洪恆珠話說得很硬，她是以無黨籍素人身分投入參選，且基本上選舉都各憑本事，她確實是資深民進黨員，一旦參選就會退黨，這方面是她的個人行為，一定會做好切割，強調與夫婿蘇嘉全無關。



至於是否會接受蘇嘉全勸退？洪恆珠說，先生是是很尊重女性的人，不能說叫她不能選。洪也打出悲情牌，她認為選舉30幾年都支持蘇嘉全，好不容易她出來選一次，也希望蘇不要反對，同意她出來選。



洪恆珠更態度堅定地說，人人都有參選的權利，希望蘇院長能尊重她的參選，不能因為她是院長的妻子，就剝奪她參選的權利，且現在選民討厭藍綠兩黨，她有把握吸引中間選民的支持。



是否絕對參選到底？洪恆珠表示，10月初就會開始將布條掛出去，提高曝光度，開始跑競選行程，大概會挑10月底先做一次民調，觀察選民的支持度如何，做為參選依據，因為11月18日才會登記。