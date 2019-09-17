韓辦：“外交部”不應淪為政黨打擊對手工具

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜訂10月再次訪美，“外交部”卻在17日發布《“直轄市長”出訪活動作業要點》，明定外館不協助市長政治造勢活動。韓國瑜辦公室17日下午發聲明，指“外交部”不應做為政黨打擊對手的工具，並不應該有雙重標準，針對特定候選人。



韓國瑜辦公室聲明如下：



針對“外交部”新訂“外交部”協助“直轄市”市長出訪作業要點”，內容提及“若是“總統”候選人出訪，“外交部”一貫不提供協助，也不會安排拜會行程”，韓國瑜競選辦公室指出，2011年時，民進黨主席蔡英文訪英，時任駐英代表張小月幾乎全程陪同，給予行政協助，顯見當時馬政府並未干預駐外代表的行政裁量權，馬英九展現出其堅守行政中立之度量和風範。



韓競辦表示，“外交部”有良好的傳統，不應做為政黨打擊對手的工具。“總統”候選人可能是未來“國家元首”，“外交部”應基於職責，指示外館接洽相關單位提供安全維護、機場禮遇及其它適當協助。



韓國瑜競選辦公室在此提出：



1.蔡英文與朱立倫在2015年，分別以民進黨與國民黨“總統”候選人身份訪美，當時相關駐處曾經聯繫當地單位，提供機場禮遇及安全維護。但為何這次蔡英文不能訪美，就修訂了“外交部”的內規？



2.“外交部”此規定是否已涉及行政不中立？ 韓競辦呼籲，“外交部”應照往例，在不涉及競選活動時，給予“總統”候選人安全與便利的安排與照顧。“外交部”不應雙重標準、前是今非，故意讓特定“總統”候選人穿小鞋。



韓國瑜競選辦公室再次呼籲，我們期望“外交部”能有一套可長可久、一視同仁的行政中立辦法。