中評關注：柯與父母奔“中選會”太驚奇

柯文哲上午受訪強撐出笑容。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲在17日“中選會”登記連署競選2020大選時間截止後現身，是否“回心轉意”想參選。柯營幕僚卻解釋，是因前台聯不分區“立委”、柯媽媽何瑞英乾女兒黃文玲帶著柯爸柯媽到“中選會”要幫柯文哲領表，柯則是去接爸媽回家，證實是鬧劇一場。但這也凸顯出鴻海創辦人郭台銘宣布不登記連署競選2020後，柯陣營已焦慮到亂了陣腳。



柯文哲與郭台銘上個禮拜互動非常熱絡，包括郭柯王核心幕僚共同赴“中選會”了解連署事項，郭柯還一起參拜新竹都城煌廟，郭台銘也赴柯家拜訪柯爸柯媽送月餅，新聞熱度炒上了天。市府顧問蔡壁如也下令柯粉俱樂部整裝待發準備幫郭佈連署點。但沒想到郭台銘16日深夜宣布不登記連署競選2020，跌破各界眼鏡，也讓柯陣營人士大嘆“大家都罵死了，忙了這麼久卻換來一場空”。



更意外的發展是，柯文哲17日上午才表態“現在時間太匆促怎麼考慮？”等同是表明不會到“中選會”領表登記連署競選2020。黃文玲中午與數十位柯民間友人卻帶著柯爸柯媽殺到市長室“勸進”，市府幕僚們竭盡全力擋了一個下午，柯文哲還差點被“架出去”，直到“中選會”登記連署截止後才放心應該沒事了。



但沒想到黃文玲卻直接帶著人馬殺到“中選會”稱要幫柯文哲領表，演出眾人想像不到的“鬧劇一場”。



不過，幕僚也透露整個過程中柯文哲“沒有定見”，顯示郭台銘宣布不登記連署競選2020演了一場“政治無間道”，打亂了柯文哲原本的盤算，也讓柯陣營“焦慮到下一步不知為何”。柯文哲17日上午接受媒體訪問時硬撐出來看似“無憂無慮”的笑容劇本也破了功。



其實，柯陣營的焦慮未來也有可能“化悲憤為力量”，“阿北被捉弄到這個地步”的不滿情緒若發酵，恐將促使柯陣營採取“劇本外的演出”，也就是親民黨、時代力量手中還握著11月22日推薦2020大選人選的門票，柯粉們會不會凝聚聲勢，持續勸進柯文哲與親民黨、時力進一步攜手合作，讓柯出馬競選2020出一口氣，未來值得仔細觀察。