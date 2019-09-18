蘇嘉全夫妻同室操戈　讓外界霧裡看花

洪恆珠以無黨籍參選屏東第一選區“立委”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月18日電（記者 蔣繼平）民進黨籍“立法院長”蘇嘉全妻子洪恆珠將以無黨參選屏東第一選區“立委”，打亂民進黨布局節奏，牽動綠營人士敏感神經。洪參選雖不至於壓倒民進黨提名爭取連任的“立委”鍾佳濱，但蘇表態不續任不分區“立委”想勸退妻子，但洪顯然不領情，選舉扯上家務事顯得十分尷尬，也讓外界霧裡看花。



屏東縣“立委”選區重劃從現有3席減至2席，現任“立委”鍾佳濱及蘇嘉全姪子、蘇震清，兩人都登記參加屏東第一選區黨內初選，經過一番協調，蘇震清顧及黨內團結退出初選，避免“黨內互打”，轉為爭取不分區提名。



目前屏東第一選區國民黨提名葉壽山、民進黨提名現任“立委”鍾佳濱，除了藍綠之外，無黨籍屏東縣議員蔣月惠、前屏東後指部司令黃冬輝也表態參選，“一邊一國行動黨”也可能推出人選，台灣民眾黨目前則有評估人選，競爭激烈。



洪恆珠7月對外宣布將以“無黨籍”身分來參選屏東第一選區，綠營選票遭瓜分，恐怕會讓民進黨“立委”鍾佳濱連任之路首當其衝，掀起波瀾。



洪恆珠參選不僅讓綠營尷尬，陷入“同室操戈”蘇嘉全顯然苦惱，雖然蘇坦言不能強迫太太應該怎麼做，會支持民進黨的候選人，但為了勸退妻子打念頭，蘇也表態不續任不分區“立委”，但顯然洪並不領情，強調不接受勸退。



洪恆珠若真的參選到底，衝擊力道不至於壓倒鍾佳濱，但蘇嘉全為了家務事做出全面讓步，除了對妻子洪恆珠的行為負責，另一方面維護黨的提名制度，也可鞏固在派系地位，力保蘇震清不被延燒並擠進安全名單，想得十分周全。