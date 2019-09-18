社評：洗了一場三溫暖　政治養套殺之後？

中評社台北9月18日電（評論員 林淑玲）鴻海集團創辦人郭台銘9月16日深夜宣布不參與2020連署競選，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也放棄連署參選，震驚政壇。距離9月11日郭柯兩家人一起到新竹城隍廟參拜不到一周，郭柯王聯盟迅速宣告解體。沒有母雞的民眾黨，大選將回歸小綠，民進黨為保“國會”過半也不會對白色力量放水，前景極不樂觀，受到重傷的柯P能否再起備受關注。



現在回頭去看，郭柯王聯盟宛如南柯一夢，郭台銘有錢，柯文哲有年輕柯粉，王金平有地方關係，三人各取所需，因緣際會想要在2020合拚一場大事業。最美好的想像是郭抓經濟藍、知識藍，王拉本土藍的散兵游勇，柯固住柯粉與淺綠，藍的綠的都納進來，形成超完美組合，讓藍綠都抓不住。然而拚裝車終究經不起顛簸，三人各有盤算，郭柯8月1日首會，郭柯王8月23日同台，9月16日就玩完落幕了。



台灣政壇、媒體陪郭柯王洗了一場三溫暖，最後又回到原點。三人之中，柯文哲堪稱遍體鱗傷，受傷最重的人。



柯文哲8月6日轟轟烈烈召開台灣民眾黨創黨大會，準備揮軍2020大選與“立委”選舉，爭取成為“立法院”關鍵少數。柯昨日黯然發文強調他從頭到尾都沒有說過要去選2020，但如果沒想大選，民眾黨怎會一創黨就準備2000個連署點備戰？這一切就在遇到郭台銘後發生變化，郭出現，讓柯以為民眾黨找到強壯的母雞，未料母雞要落跑掉時，柯還渾然不知。智商再高的台大醫師，還是鬥不過縱橫全球商場的梟雄，這是政治的無奈。



郭宣布不選的第二天早晨，柯文哲17日上午露面時，難掩失落神奇。郭台銘16日拋出的變化球，讓柯接得腳步踉蹌。國民黨副主席郝龍斌是勸郭回頭的頭號說客，他17日受訪時坦承，這段時間曾與郭台銘見面6次，15日就知道郭台銘朝退選方向規劃。但16日上午，柯心腹、市府顧問蔡壁如竟還到位於郭家豪宅一樓的戰情室開會討論連署事宜，這天下午民眾黨的人也還在忙郭的連署事宜，何其不堪。柯17日受訪被問到16日是不是有跟郭董見面？不承認也不否認，顯然柯知道的時間點不會比媒體16日晚上11點得知早太多。



柯文哲之前曾對外說，如果郭不選，他就選。民眾黨需要母雞拉抬“立委”選情的處境，郭柯須一人參選的事，郭台銘完全了解。但郭卻不肯給柯文哲應變時間，讓柯錯失連署參選之路，難怪柯粉氣得跳腳在網路上痛罵“阿北被郭董陰了”。尤甚者，郭竟還搞障眼法，16日上午還請蔡壁如去開會談連署，郭發言人並出面向記者高調暗示郭會選，且宣布幾名幕僚遷了戶口要去選“立委”。這無異郭喊大家衝，他卻在最後踩煞車。



柯文哲17日出面受訪時直言，早一個月講我們還可以準備，現在講，還要去找副手，現在時間太匆促怎麼考慮？淡淡的幾句話透露出柯對郭台銘的高度不滿。



郭台銘的養、套、殺可能是他做生意手法，但政治沒有人這樣玩法，社會無法接受。柯除了怨嘆、無奈，只能呼籲支持者化悲憤為力量，捲起袖子趕快拚“立委”選情，把政黨票衝高。



郭柯王聯盟中，王金平原本的角色最邊緣，但他自我保護也做得最好。闖蕩政治江湖數十載的老王，應也預感事情沒那麼容易成，他很小心避免被國民黨開除黨籍，以免失去不分區“立委”頭銜。郭柯王破局之後，王馬上另起爐灶，四處拜會藍軍縣市長，擺出要選2020的架勢。連署參選的門關上後，還有親民黨、時代力量兩張2020入場，王與親民黨主席宋楚瑜合作的空間並非沒有。王金平後續在打什麼算盤，永遠會有出乎意料的發展。



昨天最驚奇的是，大批柯粉不滿柯被郭台銘耍了，衝到台北市政府要求柯文哲到“中選會”登記連署，連柯爸柯媽都被帶上台北、要到“中選會”代柯登記，但因時間太晚，錯失機會。這也代表，雖然柯被郭耍了，沒趕得上連署參選2020，但這場戲還沒落幕，2020未必是一對一藍綠對決的局面。