廖達琪：藍綠對決　韓副手能否互補很關鍵

中山大學政治研究所教授、韓國瑜顧問團成員之一的廖達琪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月18日電（記者 高易伸）鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜閃電發布聲明，表示將不登記2020大選獨立參選連署震撼台灣政壇。中山大學政治研究所教授、韓國瑜“國政”顧問團成員廖達琪接受中評社訪問認為，郭退選反而衝擊國民黨2020參選人韓國瑜。廖建議，韓現在的副手人選非常重要，因為副手必須要跟韓互補，也這關乎中間選民及年輕族群，願不願意給韓一個機會。韓雖然有一群死忠的韓粉支持，但在年輕族群及中間選民上非常難著力，建議韓應改變打法，往中間選民及年輕族群靠攏，同時重整競選團隊與個人發言風格，同時強化對願景的縱深論述。



郭台銘放棄9月17日“中選會”登記最後截止日，中評社詢問廖達琪觀察郭最終參選是否可能落在11月22日由政黨（例如親民黨）提名？



廖達琪分析，依郭台銘的氣度與格局，應該不會接受親民黨的政黨提名，但在培養智庫與增強“國會”影響力上，可能依循資深媒體人趙少康的建議，尋找認同郭台銘理念，且願意推行郭政策，籌組黨派的“郭派”，走出一條新的道路。



郭台銘17日在臉書貼出影片親自宣布自己將不參與2020年“總統”大選連署，並感謝一路上支持他的郭粉們。廖達琪認為，2020大選如果是原先推敲的“三足鼎立”，韓國瑜只要鞏固韓粉，把個人支持度拉到35%至38%就有可能當選，韓的運作空間也會比較好做。但現在郭台銘不出了，即便有個喜樂島的呂秀蓮，但呂參選吃不了這些綠營的票，民進黨蔡英文只要跟韓1對1，韓只靠韓粉是絕對不夠的。韓現在必須思考如何從30%往50%支持度邁進。



廖達琪說，韓國瑜雖然有韓粉，但在選舉動員及政治語言上雖讓人看到韓粉的黏著度，韓透過演說也成功符合、滿足的韓粉口味，但包括“他奶奶的”、“恁爸等你”等，卻不易說服中間與知識選民，甚至有可能讓中間選民遠離。廖說，郭台銘一撤腳，接下來的民調領先的很可能是蔡英文。



蔡政府最近發生專機私菸案、蔡英文論文質疑風波與索羅門斷交事件，但蔡的民調卻持續往上，不是很弔詭？



廖達琪觀察，因為國民黨打得不夠深、不夠強，且競選團隊打議題輿論策略也流於小規模作戰，且缺乏系統性整合。蔡英文執政3年“邦交”國掉了6個，這是非常嚴重的事情，韓陣營過去面對“三足鼎立”的選戰局面時可能還能撐一撐，但現在要藍綠對決，策略打法必須重新調整。



此外，廖達琪觀察，前“行政院長”張善政雖然幫韓國瑜籌建“國政”團隊都是一時之選，張跟我們開會也非常認真、準備的資料也多非常細膩，但“國政”團幾次直播效果卻有限，提出的政見不易被選民看見。



廖達琪說，韓國瑜一定要看到中間選民與年輕選民的需求，如果找不出這一塊韓真的不用選了。



對於郭台銘2020大選撤足？



廖達琪說，郭台銘是個精明的商人，雖然他想學美國特朗普一圓“總統”夢，但我相信各項數據攤開後，郭參選到底一定會成為箭靶，其次郭的選票不見得最後能上得來，同時郭還要幫柯文哲的台灣民眾黨抬轎，很可能郭最終什麼也沒得到，還招來一堆罵名與不諒解。如今郭台銘退出2020大選，所有對他的攻擊都自動消失，民進黨原本想揭露的也不揭露了，郭現在“不選最大”，也換得一個很安全、很超然，且具有高社會地位的層次。

