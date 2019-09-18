黃文玲宣稱持柯P證件要登記　全場嚇到

黃文玲為能幫柯文哲登記，與“中選會”槓上。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月18日電（記者 洪德諭）2020大選獨立參選人連署登記17日截止，在鴻海創辦人郭台銘表明不連署參選後，引起柯粉焦慮，在登記截止之際，與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲友好的前台聯“立委”黃文玲表明要替柯登記，還一度稱擁有柯文哲的身分證與委託書引起媒體矚目，雖事後台灣民眾黨澄清並非事實，不過也顯示出郭沒有登記讓柯粉好焦慮。



17日為2020大選被連署人登記最後一天，若不是上屆“總統”或“立委”選舉得票數達有效票數5％的政黨推薦，獨立參選人要角逐大選得先登記成為被連署人並繳交新台幣100萬保證金，並於公告成為被連署人後45天內，完成28萬384人連署，再交1500萬保證金，才能成為“總統”候選人。



在17日17點30分登記截止之際，黃文玲在5名人士的陪同下現身“中選會”，表明要替柯文哲登記。由於“中選會”認定登記時間已經截止並未受理，面對“中選會”不願受理，黃文玲一行人開始質問為何不能登記表達不滿，並大聲抨擊投票都能投到晚上為何不能登記？還大罵“中選會主委”李進勇不要臉，同時上一組剛完成登記的參選人梅峯丶張建富還加入戰局一同聲援，不過最終“中選會”並未受理，工作人員默默整理、收拾資料離去。



當表達不滿之際，黃文玲也透露是要代柯文哲進行登記，開始引起媒體的關注，在黃文玲與“中選會”交手的過程，媒體旁敲側擊詢問她與柯的關係，黃文玲一開始回答有柯的身分證、還握有柯的委託書，不過最後均遭台灣民眾黨發布聲明否認。



從17日的場面可看出柯粉對於郭台銘未登記連署產生的焦慮，且堅持要柯出來選。

