浙台周開幕　浙台共享機遇融合發展

浙江省委副書記、省長袁家軍致辭。（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）2019浙江•台灣合作周昨日（17日）在杭州開幕，此次合作周展現“共享機遇•融合發展”的主題與理念，共有1000位來賓參與，其中台灣嘉賓600多人。開幕式上，浙江省委副書記、省長袁家軍，中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長，全國台企聯會長李政宏致辭，省委常委、杭州市委書記周江勇主持。



袁家軍首先介紹了浙江的發展形勢，繼而表示，浙江高質量發展態勢的背後，有浙台交流合作的貢獻，有廣大台商台企的功勞。浙江將堅持深化“東引台資”工作，務實推動兩地在經貿、產業、科技、旅遊、人文等領域深化合作交流，並堅持惠台措施的有力落實，認真抓好國家“31條惠台措施”和我省“76條實施意見”的實施。



袁家軍續指，浙台要共享新機遇、共創新未來。今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上指出，“我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。” 此次合作周以“共享機遇、融合發展”為主題，非常契合新時代發展要求。浙江將在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，率先同台灣各界朋友分享浙江發展機遇，包括長三角一體化、對外貿易出口以及數字經濟。



裴金佳強調了習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出的重大政治主張，包括“攜手推動民族復興，實現和平統一目標”、“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”、“堅持一個中國原則，維護和平統一前景”等。



裴金佳指出，世界面臨風險挑戰明顯增多的大巨變，我們堅持新發展理念，以供給側結構性改革推動高質量發展。我們經濟運行在合理區間，保持總體平穩，穩中有進的良好態勢。從多個方面看，大陸的經濟發展前景光明，仍然是台胞台企扎根發展的最佳選擇。原因包括國家戰略引領發展方向、改革開放持續釋放經濟活力、大陸市場提供廣闊發展空間、大陸具有制度優勢等四個方面。