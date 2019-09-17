安倍稱航空宇宙自衛隊並非夢話

中評社香港9月17日電／日本首相安倍晉三17日上午在防衛省舉行的自衛隊高級幹部集會上，作為自衛隊最高指揮官訓話。安倍談及將在航空自衛隊新設的“宇宙作戰隊”，還表示“向‘航空宇宙自衛隊’進化也並非夢話”。他未提及修改《憲法》第九條，寫入自衛隊存在的話題。



共同社消息，考慮到朝鮮接連發射導彈等，安倍在訓話中指出安全保障環境急劇變化。他強調，除陸海空外，太空、網絡空間等新領域的防衛力也有必要強化。他提及伴隨第15號颱風“法茜”的自衛隊活動，說明了派遣救災的重要性。防衛相河野太郎也訓了話，激勵自衛隊員等。



宇宙作戰隊瞄準在美國、中國等視為“新戰場”展開研發競爭的太空提升能力，將在航空自衛隊內新設。其主要任務是為了防止自衛隊活動所需的人造衛星信號受到干擾導致艦艇等停止運用，而對太空進行實時監控。防衛省在2020年度預算的概算要求中寫明將新設。



有關修憲，安倍在去年9月的幹部集會上表示“將創造所有自衛隊員都能帶著高度自豪感完成任務的環境”，在野黨方面譴責說“（表明修憲意願）違反了《憲法》第九十九條的尊重和擁護憲法的義務”。今年3月，安倍在防衛大學（神奈川縣橫須賀市）畢業典禮上訓話時發表同樣的言論等，重申了修憲意願。



政府去年12月制定了新防衛力建設指針《防衛計劃大綱》及《中期防衛力整備計劃》，寫入提升新領域的能力。