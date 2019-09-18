郭正亮：柯被郭台銘丟包　不分區選情艱難

郭正亮分析郭台銘不選之後的局勢。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）面對鴻海創辦人郭台銘表達不參與登記連署2020大選，民進黨“立委”郭正亮接受中評社訪問指出，郭不選對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲影響非常大，現在郭這個海嘯沒了，民眾黨提名的“蝦兵蟹將”“立委”名單，都躺在沙灘上了，誰沒穿褲子一目了然，無法靠郭台銘掩飾他們的提名人選不佳。加上傍晚柯文哲在“中選會”發生的事件，真的是非常離譜，是政治上少見的荒謬劇。



郭正亮表示，郭台銘不選2020大選，柯文哲很明顯被丟包。柯原本算定郭要選，柯要變成“大聯盟總幹事”，拉高台灣民眾黨能量，但是現在大聯盟不見了，國民黨不分區“立委”王金平又不喜歡柯，柯王合作也不可能。現在海水退掉了，誰沒穿褲子就知道。



他指出，原本柯文哲想要藉由郭台銘來隱身他的“立委”名單，現在郭台銘不選了，原本想藉著郭海嘯效應，讓這些人浮上海面，但是郭不選柯露 出洋相以及投機本質，“郭不選對柯重傷”。柯自己是弄不起台灣民眾黨的，因為沒有這樣聲量跟資源。



郭正亮說，除非柯文哲現在用親民黨門票參選2020，但用親民黨出來選氣勢會更弱，柯自己都已經有民眾黨，怎麼用其他政黨選？“郭台銘海嘯突然退去台灣民眾黨蝦兵蟹將都躺在沙灘上”，尤其是，柯文哲在“中選會”發生的事情太離譜，前“立委”黃文玲當然知道沒有選“總統”，台灣民眾黨也難以成氣候，才會想要推柯出來選“總統”。但現在柯被丟包，又沒有準備郭不選的“備案”，太過一廂情願相信郭，演變成這樣，真的很誇張。



至於時代力量是否可能跟柯文哲合作，提名柯選“總統”？郭正亮對中評社分析，時代力量不可能跟柯合作，時力會擔心不分區的票被台灣民眾黨搶走。時代力量政黨屬性很明確，本土偏左大部分獨派。時代力量黨代表的周偉航就說了，要跟台灣民眾黨開戰，因此他認為，時力跟柯不可能合作。



他也說，且柯文哲的台灣民眾黨，並沒有清楚路線，也不知道在做什麼，講明的就是投機政黨，黃國昌不可能跟柯合作，時代力量政黨路線非常明顯，例如，時力堅持要修中共代理人法，柯文哲會同意嗎？



郭正亮也說，柯文哲未來的角色非常尷尬，民眾黨的名單浮現都是蝦兵蟹將，有些名單連市議員都選不上，“立委”怎麼選？



至於柯文哲提名是否會拉民進黨“立委”提名人選下來？郭正亮話講得直接，他們有的人連1萬票的實力都沒有，怎麼拉下民進黨的人？連1萬票實力都沒有，怎麼叫他們去選“立委”，不分區又能有幾票？現在沒有“總統”候選人帶動民眾黨“立委”選情，原本民眾黨民調有將近10％，現在郭不選後支持度會下滑，可能只有約5％，可能只過政黨票門檻最低標。



郭正亮說，政治要有一定邏輯性，親民黨上次“立委”選舉是因為宋楚瑜出來選“總統”，加上痛恨前新北市長朱立倫“換柱”，才把票倒給親民黨，能有過5％門檻。至於郭台銘不選“總統”，對時代力量是利多，支持郭的部份選票，會回流到時代力量，因為找不到支持台灣民眾黨的力量。本來支持台灣民眾黨人，是連結支持郭台銘，但郭不選，民眾黨路線又不清楚狀況下，很多支持者會質疑怎麼投給民眾黨政黨票。



現在郭台銘不選2020，呈現兩黨對決，郭正亮分析，郭台銘不登記連署參選，也不爭取政黨推薦，2020呈現一對一選局。但他認為，韓國瑜困境在於年輕選票跟中間選票，韓支持度顯示年輕票只有約10％，目前29歲至20歲年輕選票約有314萬票，但年輕人投票率普遍不高，2016年是因為周子瑜事件，年輕選票才有將近七成六，但上次總投票率很低，不到七成。因此，年輕選票的投票率高，影響很大。



他說，就算2020大選，年輕選票也就是30歲以下，只有六成出來投票那約有180幾萬人，韓國瑜可能就要輸約120萬票，韓獲得支持的大部分是50歲以上，雖然韓9月8日造勢，氣勢沒有往下滑，但是擴張力不夠，鋼鐵韓粉多是50歲以上居多，那是韓要解決的問題。



郭正亮認為，韓國瑜30歲以下支持度落後太多，主要是因為網路聲量，現在年輕人只要看到韓國瑜就不想聽下去，這要怎麼進一步溝通？看網路上言論幾乎都一面倒不滿韓。而有些偏藍的年輕選民若郭台銘參選，很可能會支持郭，但現在郭不選了，這群20歲到39歲的人，有些可能不投票，或是有些人票就轉給蔡英文。



郭正亮也舉另外例子說，他太太之前參加北一女校友會，這群人非常深藍，本來有八成以上要支持郭台銘，現在郭不選，這些人不知道要怎麼辦，這群人多是知識、經濟藍，在社會上有一定成就，藍營裡面的菁英，這些人過去支持馬英九，但是他們認為支持韓國瑜很丟臉，可能就不投票，或是有些人會轉給蔡。



他表示，因為網路上幾乎對韓國瑜多是負面，會讓韓形象難以扭轉，對韓不利；而網路言論支持韓的，多是批評蔡英文極獨，是過去就有的正藍論述，並非韓國瑜個人因素。



郭正亮說，2020選戰一對一，對民進黨比較有利，但是要小心謹慎，外在形式會變化。中美貿易戰可能在11月有短暫和緩，加上挺台的“國安”顧問波頓離開川普團隊，看起來中美衝突有些和緩的趨勢。國民黨想要政黨對，藉以淡化韓國瑜的角色，希望由“國政”顧問團隊來論述政策議題，而民進黨則是希望凸顯“蔡韓對決”會更好，但國民黨想要打集體戰。