日政府就沙特石油設施遇襲未與美方態度一致

中評社香港9月17日電／圍繞沙特阿拉伯石油設施遇襲一事，日本政府未與暗示認為伊朗參與的美國保持一致態度。共同社報道，關於發動襲擊的主體，防衛相河野太郎17日在記者會上強調，很可能是發表聲明稱對襲擊負責的親伊朗的也門胡塞武裝組織所為。與懷疑伊朗的美國特朗普政府保持了距離。



首相安倍晉三本月下旬訪美參加聯合國大會時，計劃分別與美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼會談。把日美同盟作為外交及安全保障基礎的日本與伊朗也建立了友好關係。安倍通過自身的外交努力能在多大程度上為和平作出貢獻將成為課題。



河野在記者會上當被問到是否為胡塞武裝的襲擊時表示，“認為很有可能，胡塞武裝發表了聲明”，他同時稱“關於其他的消息尚未得到確認”，對伊朗參與的說法表示懷疑。



外相茂木敏充也在記者會上稱“與以美國為首的相關國家緊密合作的同時，正在收集並分析各種信息”，暗示日美間的認識不盡相同。關於胡塞武裝的聲明，茂木認為可信度不明。



日本政府內出現擔憂事態惡化的聲音。外務省消息人士強調：“只能密切關註有關情況。若斷定是伊朗所為，則需要相應的證據。”首相官邸相關人士指出“需要作出外交努力，必須避免局勢趨於緊張”。



為出席聯大將於23日訪美的安倍考慮在與特朗普的會談中確認力爭和平解決的方針。據分析安倍將敦促魯哈尼與美國對話。