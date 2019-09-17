扁爆料14日與柯長談　柯對郭選情充滿信心

陳水扁表示，呂秀蓮跟她說過不會當選。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北9月17日電（記者 洪德諭）針對鴻海創辦人郭台銘不參與2020大選連署、呂秀蓮獲喜樂島聯盟推薦角逐的最新局勢，陳水扁17日晚間表示，呂秀蓮曾在10日詢問他對於參選的看法，呂秀蓮提到不會當選，但能在連署談和平中立，媒體比較會重視報道。扁也透露，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲曾在14日跟他長談，說郭台銘一定會當選，但他不會做郭的競選總幹事，自己則要等政治文化改變再參選。



陳水扁提到，2020大選又起新的化學變化。原先藍營大分裂，綠營小分歧；如今藍營整合成功，綠營中分裂。最後鹿死誰手，實在勝負難卜。



陳水扁還爆料，9月14日晚上10點半，柯文哲市長夫婦忙完一整天在高雄的行程後約扁長談，柯對郭台銘的選情充滿信心，說他一定當選。陳水扁則不認為郭會當選，最後一定被“棄保”掉。柯強調要等政治文化改變再參選，陳水扁回稱，台灣的政治文化短時間內不會改變，擔任國家領導人還有機會移風易俗。柯想選又不敢選。他說他不會做郭的競選總幹事，但會派蔡壁如代表參加。到最後一秒鐘，郭台銘落跑不選了！柯文哲說他要選也來不及了！



陳水扁還說，9月10日上午10點半，呂秀蓮來問陳水扁對她參選“總統”的看法。陳水扁坦承以告呂副的“天年”過去了，去年是她宣布參選的好時機，但她為了宣傳和平中立，只想要參選台北市長。陳水扁認為和平中立是全國性議題，與其選市長不如拚大選才對。但這次決定太慢了！陳水扁不表贊同。呂副也說不會當選，但當連署候選人45天可以談和平中立，媒體比較會重視報道。



陳水扁細數，8月14日下午4點喜樂島聯盟黨實質領導人或叫“地下主席”郭倍宏董事長來家裡，說他是黨2020大選的總幹事兼操盤手，喜樂島會推出大選候選人，雖不會當選，但可以“拉下蔡英文”，而黨爭取不分區“立委”政黨票，剛好透過連署過程蒐集支持者的選舉名單好拉票。



陳水扁感嘆說，對國民兩黨2020候選人都不滿意的人終於有了投票的對象，重點是呂副當選不了，卻可以讓蔡英文落選，我們要如何選擇？2000大選，退黨參選的許信良揚言將拿100萬票拉下陳水扁，結果還不是“一場空”，連署幾十萬票，只得7萬多票



