台索斷交後　蔡英文出席中美洲獨立酒會

蔡英文17日晚間出席中美洲獨立酒會。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）蔡英文17日晚間出席“中美洲獨立198週年紀念酒會”時表示，“儘管中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間”，但台灣誠心誠意對待朋友的態度、維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場，以及台灣人民希望參與國際的決心均不會改變。相信有“邦交”國的支持，台灣就有更大的力量完成更多理想，讓世界變得更好。



包括“國家安全會議”秘書長李大維、“外交部長”吳釗燮、“監察院長”張博雅、尼加拉瓜共和國駐台“大使”達比亞（William Manuel Tapia Alemán）、瓜地馬共和國拉駐台“大使”葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）及宏都拉斯共和國“大使館”代辦卡洛思（Juan Carlos Baraho Na Rodrigu Ez）等各國駐台“使節”代表亦出席是項活動。



台灣在中美洲“邦交”國有尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯。



蔡英文致詞時表示，今年是中美洲獨立邁入198週年，很高興今天能跟大家相聚，除了向“邦交”國朋友們表達最誠摯的祝賀，也一起為邦誼舉杯同慶。



她提及，“中華民國台灣”與尼加拉瓜、瓜地馬拉及宏都拉斯都有非常深厚的邦誼。我們相互扶持、一起成長，並創造許多合作的成果。她要特別代表台灣人民感謝各個“邦交”國在國際社會為台灣挺身而出，支持台灣的國際參與。



她說，相信很多朋友也看見新聞，在中國的威脅利誘之下，我們失去了一個“邦交”國。這幾年來，“中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間”，希望台灣屈服，接受“一國兩制”。她已經說過：“這是不可能的”。



蔡英文強調，儘管中國打壓，但是台灣誠心誠意對待朋友的態度不會改變，維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場不會改變，台灣人民希望參與國際的決心也不會改變。