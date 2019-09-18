中評關注：王金平千算萬算　會再鎩羽而歸？

王金平每次投石問路，總是鎩羽而歸，圖為王金平拜會台中市長盧秀燕(左)。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電（記者 倪鴻祥）郭柯王聯盟破局，中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平17日談到自己的未來規畫，未將“參選到底”掛在嘴邊，只強調“隨著因緣走”，他沒登記連署參選，轉而以交付市政規劃為由，造訪藍營縣市長。王是繼續謀畫參選？還是想重建黨內地位好謀位？或者只想裂解國民黨？



王金平曾一再強調會“參選到底”，之前還曾放話友人已助他完成28萬份以上連署，但他並未在17日前登記連署參選。昨日面對媒體，他只重覆“隨著因緣走”，看似他的參選之路渺茫難尋，但王尚有一條路可走，就是找親民黨主席宋楚瑜拿2020大選入場券。



宋楚瑜原本寄望與台北市長柯文哲合作，在柯組台灣民眾黨擔任創黨主席後，“柯宋配”變成殘念；郭台銘一度考慮連署參選，也讓宋可以選擇合作的對象變成只剩勢力單薄的王金平，如今郭聲明放棄連署參選卻沒斷後路，讓宋可以選擇對象又多了一個，宋願不願與王合作？王真的只能“隨緣”，或許宋寧願第5度闖關，繼續寫下台灣政治發展史。



王金平昨天下午拜會盧秀燕，說已拜會雲林縣長張麗善，近日約宜蘭縣長林姿妙，還將約新北市長侯友宜在內的藍營縣市長提供市政規劃，表面上強調與參選事無關，但王此刻動作時機敏感，是否想繼續製造裂解國民黨的機會？只是藍營縣市長早已先後表態挺韓，郭又退一步振奮藍營士氣等情勢發展，王若想繼續裂解國民黨，只怕不成反會被黨內批判聲給灼傷。



或者說，王金平想比照2008、2012與2016年利用藍委“拱王”續任不分區第一名、進而搶“立院”龍頭寶座的前例，這回改借地方諸侯的實力謀位？只是盧秀燕對王“冷處理”的態度，加上吳敦義質疑王放話“換瑜”、“初選不算”、“排吳任不分區第一名”所產生的怒火，就算王真想歸隊，恐怕也難有位置好安置王。



其實回溯王金平的過去，除了爭取“立院”龍頭外，不論是2005年和馬英九爭黨主席；2007年馬因特別費案遭起訴，王一度想取而代之選2008；還是2016想參選不成再圖謀“立院”寶座，王都鎩羽而歸，這回千算萬算，只怕仍是一無所成。

