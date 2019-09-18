韓辦質疑政黨打手“外交部”回應行之有年

“外交部”訂定“外交部”協助“直轄市”市長出訪作業要點”被質疑針對韓國瑜而來，“外交部”晚間在發出聲明澄清。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）針對“外交部”訂定的“外交部”協助“直轄市市長出訪作業要點”，中國國民黨提名2020參選人、高雄市長韓國瑜陣營質疑“外交部”是政黨打手。“外交部”17日晚間再度發出聲明表示，內容僅針對“直轄市”市長出訪，完全沒有提及“總統”候選人出訪事宜。相關的規範內容也明定，基於行政中立原則，“外交部”及駐外館處不會協助安排訪問團參加任何涉及政黨、僑界及後援會的造勢活動或募款餐會。此一原則已行之有年，過去政府均嚴格執行，以確保國家文官的行政中立。



“外交部”表示，至於“總統”候選人出訪，“外交部”也是秉持行政中立的原則，不會請相關駐館處協助安排“總統”候選人與競選及造勢有關的政治性活動。但是如果“總統”候選人針對出訪的行政事項提出要求，“外交部”以及相關館處會視情提供必要且合理的行政協助。



“外交部”協助“直轄市”市長出訪作業要點”提及“若“總統”候選人出訪，一貫不提供協助”等內容，韓國瑜競選辦公室質疑，2011年民進黨主席蔡英文訪英國，時任駐英代表張小月幾乎全程陪同並給予行政協助，顯見當時馬政府並未干預駐外代表行政裁量權，展現其堅守行政中立之度量和風範。



韓辦表示，“外交部”有良好的傳統，不應做為政黨打擊對手的工具，“總統”候選人可能是未來國家“元首”，“外交部”應基於職責，指示外館接洽相關單位提供安全維護、機場禮遇及其它適當協助。



