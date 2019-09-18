差點被“國師”團架去登記　柯文哲語帶玄機

柯文哲17日晚間到桃園中壢參加粉絲見面會。（中評社） 中評社桃園9月18日電（記者 黃文杰）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲17日晚間到桃園中壢參加粉絲見面會，急忙澄清17日下午急奔“中選會”，只是“我媽媽來，去跟媽媽講一下話”，並非趕在2020連署登記截止去登記，“今天（17日）媽媽頻頻問他郭台銘不參選的事情，感覺好像是媽媽最鼓勵我參選”，原來最鼓勵他參選的是柯媽。



柯文哲表示，自己對台北市政有責任感，會把台北市政做好，再次澄清，自己從頭到尾都沒有說要選“總統”。



柯文哲昨晚到桃園中壢南方莊園參加美麗島電子報董事長吳子嘉主持“吳董談大選”網路直播節目，兩人台上對談，吳子嘉提到藍綠2020參選人，一個是“草包”、一個是“菜包”，是他和柯P第一個幫2人取名，“應該早點去登記專利”，全場掌聲不斷。



見到粉絲會這麼熱情，柯文哲忍不住說“早知道，我今天應該早點去登記”，還說“成功不必在我，失敗不一定是我”。



鴻海創辦人郭台銘不參與2020大選連署，柯文哲17日上午表明自己“從頭到尾沒有要選，包括數十名民間友人與“國師”團等人在內，下午突然抵市長室勸進柯參選2020，認為若柯不角逐2020，之後就不會有政治舞台，甚至連保證金、副手人選都已找好，“差點把市長架出去”。



柯文哲整個下午被民間友人勸進參選2020，網友晚間質疑，是否團隊搞分裂？



面對郭台銘不選，外界期待柯P參選，柯P笑稱這就是民主政治，他跟太太陳珮琪也常意見不一樣，團隊本來會有衝突，但要彼此互信互諒、解決衝突。



至於郭台銘臨陣宣布不連署參選，柯文哲語帶玄機地表示，台灣就是充滿驚奇的島嶼，什麼事情都有可能，暗示郭台銘未來動向仍有變化。



怎樣看未來四個月大選？



柯P再批藍綠只會丟泥巴、不提政見願景，去宮廟上香獻花獻果沒有意義，他希望明年選戰，民眾黨能在不分區搶下部分席次，讓關鍵少數能在不同議題有作為，



被問到，要如何對抗藍綠？柯文哲說要，能夠擋得住誘惑，除了有更好的紀律，還要有優秀的人才。