兩岸產業融合發展論壇　企業家代表論合作

王志剛發表主旨演講。（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）2019浙江·台灣合作周昨日（17日）於浙江省人民大會堂開幕。開幕式後，兩岸產業融合發展論壇旋即召開。圍繞共享新經濟合作話題，大會邀請了兩岸企業家峰會現代服務業及文創產業合作推進小組台灣方召集人王志剛做主旨演講，並邀請兩岸工商界知名企業家演講。兩岸企業家峰會現代服務業及文創產業合作推進小組大陸方召集人張鴻銘主持。



王志剛列舉近年來兩岸經貿的相關數據，來說明台胞和台企的對大陸經濟發展的貢獻。他指出，在改革開放初期，台商為大陸帶來了資金、生產技術、管理技術等；當前，在大陸2萬億美金的外資中，台資占比11.5%；至2018年，浙台貿易總額為人民幣571億人民幣；台商到浙江投資274億人民幣，浙台之間經貿關係十分密切。



王志剛又分析了浙台經貿合作中雙方的優勢。他表示，浙江最大的優勢是人民富裕，購買力很強、品味很高，適合台資企業來這將發展；浙江第二個優勢是投資環境好，省市各級對台資企業非常友善，讓台商在浙江投資很安心；第三個優勢是人力資源很充沛，人力資源素質很高，台資企業在浙江不怕找不到好用的人才；此外，浙江在電子商務方面占全世界的50%，並由此帶來了金融科技的領先；最後，浙江大灣區的建設重點發展科技領域，這是台灣企業投資的專長。