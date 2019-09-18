丁守中：柯文哲定會由某政黨推薦選2020

丁守中。(中評社 資料照) 中評社台北9月18日電／前台聯不分區“立委”黃文玲17日傍晚到“中選會”櫃檯，要為台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲領取“總統”被連署人表格，因已過登記截止時間，“中選會”拒絕受理。國民黨前立委丁守中預言，此次不成，下次柯文哲一定會由某政黨推薦出來選2020－



去年參選台北市長選舉以三千餘票些微差距敗選的丁守中認為這是柯文哲的小動作，想要玩“逾時登記選“總統”的把戲，他在其臉書上嘲諷“柯文哲還想師法上次台北市長選舉，逾下午4時截止投票時間，還有10幾萬人投票，好操作棄保？”



前“立委”黃文玲以及曾參選台北市議員的張凱鈞，17日傍晚在申請連暑作業截止之際，現身“中選會”，稱自發性為柯文哲領表。不過，由於“中選會副主委”陳朝建在黃文玲臨櫃受理前，已宣布截止登記，黃文玲為此表達強烈不滿，但仍未被受理。柯幕僚說，市長室所有幕僚持反對意見，盼柯文哲三思、莫衝動，沒想到前“立委”黃文玲帶著柯爸爸柯承發、柯媽媽何瑞英到“中選會”，說要幫柯文哲登記。現身“中選會”外是要去接父母回家。



柯幕僚表示，柯文哲晚間在桃園有活動，下午5時30分要出門，不可能到“中選會”登記，“這是自發性行為，無法阻止”，強調柯文哲不會參選。